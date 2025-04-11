İmamoğlu üzerinden iftira atmıştı! Bakan Şimşek’ten Özgür Özel’e tepki: Seviyeli bir dil kullanmalı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı bir televizyon programında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'na yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporundan önceden haberdar olduğunu iddia ederek algı operasyonuna girişti.

Bakan Şimşek'in X hesabından yaptığı paylaşım.

Şimşek, "Mesnetsiz iddialarına ve suçlamalarına ilişkin yapılan birçok açıklamaya rağmen ana muhalefet liderinin şahsıma yönelik devam eden söylemleri doğrudan bir itibar suikastı olup siyaset kisvesi altında sunulamaz.

Ceza Muhakemesi Kanununun soruşturmanın gizliliğine ilişkin bağlayıcı hükmü gereğince Savcılık tarafından talep edilen bilgileri MASAK hiçbir makamın görüşünü, direktifini veya olurunu almadan doğrudan Savcılığa iletir.

Sayın Özel'in bahsettiği rapor, sadece veri içeren teknik bir doküman olup herhangi bir yorum içermemektedir. MASAK'ın mevzuatı uyarınca uzman/uzman yardımcısı ünvanı fark etmeksizin hazırladığı tüm raporlar aynı hukuki etkiye ve geçerliliğe sahiptir. Ana muhalefet partisi liderinin daha seviyeli bir dil kullanması gerekir, Sayın Özel'e yalan söylemek ve iftira atmak yakışmıyor." dedi.