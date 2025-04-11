Antalya Diplomasi Forumu’nda kritik görüşme! Bakan Fidan: Gazze’de ateşkes sağlanmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğindeki Gazze Temas Grubu toplantısı, 11-13 Nisan'da düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu öncesinde gerçekleştirildi.

Gazze Temas Grubu toplantısı sonrasında konuşan Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud ve Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile ortak basın açıklaması düzenledi.

Bakan Fidan, burada yaptığı konuşmada " Uluslararası toplumu destek vermeye çağırıyoruz. İsrail'in saldırgan tavrı küresel düzende düzensizliğe yol açmaktadır. Filistinliler devletlerini terk etmediler. İki devletli çözüm İsrail'in de güvencesi olacaktır. Biz Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin sorunlarını her platformda gündeme getiriyoruz. Gazze'ye kesintisiz girişi sağlanmalı. Filistinlileri anavatanlarını terk etmeye zorlayan her türlü planı reddediyoruz. Gazze'de artık ateşkes sağlanmalı." dedi.

Konuşmalarına teşekkür ederek başlayan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud, "Çok önemli bir toplantıydı. Gazze'deki acıya son vermek için toplandık. Ateşkese acilen dönülmeli ve bu ateşkes kalıcı olmalıdır." ifadelerini kullandı.

GAZZE TEMAS GRUBU NEDİR?

Riyad'da 11 Kasım 2023'te düzenlenen İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde, Türkiye, Filistin, Endonezya, Katar, Mısır, Nijerya, Suudi Arabistan, Ürdün ile İİT ve Arap Birliği genel sekreterleri, Gazze'de kalıcı ve kapsamlı barışın sağlanması için uluslararası girişimlerde bulunmakla görevlendirilmişti. Bilahare çalışmalara Bahreyn ve BAE de katılmıştı.

Bu itibarla tesis edilen ve Gazze Temas Grubu olarak da adlandırılan Bakanlar Komitesi, Londra, Paris, New York, Washington, Ottawa, Brüksel, Oslo, Madrid, Kahire ve Amman'ın da aralarında yer aldığı çeşitli merkezlerde girişimlerde bulunmuştu.

Bakanlar Komitesi, son olarak Mısır'ın ev sahipliğinde 23 Mart'ta Kahire'de toplanmış, toplantıya Dışişleri Bakanı Fidan da iştirak etmişti.