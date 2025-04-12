Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Şara’nın eşi El Durubi ile görüştü

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi ile bir araya geldi. (AA)

Bu vesileyle, çevresel sorumluluğun da ortak bir vicdan meselesi olduğuna inanan Sayın El Durubi'ye, Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak verdiği destek için teşekkür ediyorum. Antalya'dan yükselen bu yapıcı temasların barışa, işbirliğine ve yarınlara katkı sunmasını temenni ediyorum."