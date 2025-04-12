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Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın eşi El Durubi ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

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Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 23:27 Güncelleme Tarihi :12 Nisan 2025 , 10:03
Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Şara’nın eşi El Durubi ile görüştü

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi ile görüştü. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi ile görüştü. (AA)

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"4. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında ülkemizi ziyaret eden Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının değerli eşi Latife El Durubi Hanımefendi ile bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duydum. Görüşmemizde, Suriye'de kadınların ve çocukların yaşamına dokunacak ortak projeleri ele aldık.

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi ile bir araya geldi. (AA)Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi ile bir araya geldi. (AA)

Yeniden inşa sürecinde kadınların diyalog ve dayanışma ile kuracağı köprülerin ne kadar önemli olduğuna değindik.

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi ile bir araya geldi. (AA)Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi ile bir araya geldi. (AA)

Bu vesileyle, çevresel sorumluluğun da ortak bir vicdan meselesi olduğuna inanan Sayın El Durubi'ye, Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak verdiği destek için teşekkür ediyorum. Antalya'dan yükselen bu yapıcı temasların barışa, işbirliğine ve yarınlara katkı sunmasını temenni ediyorum."

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