Devletin kasasından tek kuruş çıkmadı! "Antalya Havalimanı yolcu kapasitesi en yüksek ikinci havalimanı olacak"

Bakan Uraloğlu, "Yarın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Antalya Havalimanı'mızın yeni terminal binalarının açılışını gerçekleştirerek, ülkemizin hem havacılık hem de turizm alanındaki önemli projelerinden birini daha milletimizin hizmetine sunmanın gururunu yaşayacağız. Tarihin izlerinin ve mavinin her tonunun birleştiği, portakal kokularının yükseldiği Antalya'mızda daha fazla hayale yer açacağız." ifadelerini kullandı.

HAVAYOLU EKONOMİK KALKINMAYI DESTEKLİYOR Havayolunun mesafeleri kısaltmanın ötesinde, kültürel bağları güçlendiren, toplumlar arasında köprüler kuran ve ekonomik kalkınmayı destekleyen stratejik bir öneme de sahip olduğunu belirten Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bakan Uraloğlu, bugünün dünyasında ulaşımın, sadece bir yerden bir yere gitmek olmadığını, aynı zamanda zamanı en verimli şekilde kullanmak anlamına geldiğini vurguladı. Uraloğlu, modern toplumların, hayatlarını hız odaklı bir yaklaşımla düzenlerken, havayolu ulaşımının da bu talebi karşılayan en güçlü araçlardan biri haline geldiğini anlattı.

"ÜLKEMİZİ 23 YILDA DÜNYANIN EN GENİŞ UÇUŞ AĞINA SAHİP ÜLKELERİNDEN BİRİ HALİNE GETİRDİK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002'den beri sürdürdükleri sivil havacılık politikalarıyla sektörü özel işletmelere açarak rekabeti teşvik ettiklerini ve havacılıkta hızlı bir büyüme dönemi başlattıklarını söyleyen Uraloğlu, "Ülkemizi 23 yılda dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline getirdik. Ama elbette bugünlere kolay gelmedik. Bakın, sivil havacılık faaliyetlerimizin tarihi 20 Mayıs 1933'e uzanıyor. 4 uçaklı ilk filomuz Türk Hava Postaları adı altında faaliyete başladı. İlk uçuşunu 1933'te yaparak kanatlarını çırpmaya başlayan Türk Hava Postaları, bugün Türk Hava Yolları adıyla neredeyse tüm dünyayı kanatları altına almış bulunuyor." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, ilk ticari havalimanı olarak bugün Ankara'da Güvercinlik olarak anılan alan olduğunu belirterek "Terminal olarak ise birkaç çadır dışında bir şey yoktu. Ama bugün son olarak geçen yılın ağustos ayında hizmete sunduğumuz Çukurova Uluslararası Havalimanıyla 58 havalimanımız bulunuyor." dedi.

"HER SENE İSTATİSTİKİ OLARAK YAKLAŞIK 1.4 HAVALİMANINI HİZMETE AÇTIK"

2002 yılında aktif havalimanı sayısının 26 olduğunu da belirten Uraloğlu, Adıyaman, Batman, Bursa Yenişehir, Çanakkale, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanları gibi 16 havalimanının sivil havacılık açısından pasif durumda olduğunu anımsattı. Söz konusu 16 pasif havalimanını çağın gerektirdiği şekilde yenileyip sivil havacılığa açtıklarını belirten Uraloğlu, "İstanbul, Rize-Artvin, Ordu-Giresun, Zafer, Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi, Hatay ve Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı gibi 16 yeni havalimanını daha sivil havacılığımıza kazandırdık. Yani son 23 yıl içerisinde her sene istatistiki olarak yaklaşık 1.4 havalimanını hizmete açtığımızı görüyoruz." diye konuştu.

"BU DEV ESERLER VE SİMGE YAPILAR İLE ASLINDA TÜRKİYE'Yİ ÇOK KIYMETLİ BİR MARKAYA DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Tüm projelerde olduğu gibi havalimanı projelerini de hem hizmet odaklı hem de mimari estetikleriyle eşsiz yapılar olarak inşa ettiklerini söyleyen Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu dev eserler ve simge yapılar ile aslında Türkiye'yi çok kıymetli bir markaya dönüştürüyoruz. Tüm havalimanlarımız estetik ve özgün mimarileri ile Türkiye'yi ilk kez gören yabancı ziyaretçiler üzerinde son derece olumlu etkiler bırakıyor. Örneğin Rize-Artvin Havalimanını bölgenin kültürel öğelerinden izler taşıyan yöresel mimarinin yansıtıldığı terminal binası ve çay bardağı formundan esinlenilen kulesiyle inşa ettik. Aynı şekilde son açılan yeni havalimanımız Çukurova Havalimanı da narenciyesinden esinlenen turuncu rengi ve bölgenin simgesi pamuk motifleri ile Çukurova Bölgesinin yöresel kültürünü yansıtan mimari dokunuşlarla muhteşem bir eser oldu. Ülkemizi uluslararası bir havacılık merkezine dönüştüren İstanbul Havalimanımız da modern mimarisi ve İstanbul'un simgelerinden biri olan lale formuyla her görenin hayran kaldığı bir havalimanı oldu."

BÖLGESEL HAVALİMANLARI KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANILMASINI SAĞLIYOR

Bölgesel Havalimanları ile kaynakların verimli kullanılmasını sağladıklarını da belirten Bakan Uraloğlu, söz konuşu havalimanlarının her şehre ayrı bir havalimanı yapmak yerine, stratejik noktalara konumlandırılan tesislerle geniş bir bölgeyi kapsadığını da söyledi.