Aile boyu Mossad casusluğuna 22 yıl hapis talebi!

Liderliğini sigorta şirketi sahibi Ahmet Ersin Tumlucalı'nın yaptığı İsrail gizli servisi Mossad'ın Türkiye'de ve Avrupa'da faaliyet gösteren casusluk şebekesine yönelik soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Tumlucalı'nın eşi ve üvey kızının da arasında olduğu 7 şüpheli hakkında "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan 22 yıla kadar hapisleri istendi.
BELGELERİ MOSSAD'A GÖNDERDİ
Şebeke, Türkiye, Almanya ve Gürcistan'da İsrail'in hedefindeki isimlere yönelik araştırma yaptı. Daha sonra Lübnan'dan bazı belgeler temin ederek fotoğraflarla birlikte Mossad'a gönderdi. 300 bin euroluk bir ödemenin Western Union vasıtasıyla banka üzerinden gönderildiği tespit edildi.
Mossad casusu Ahmet Ersin Tumlucalı (Takvim.com.tr)
MİT GEÇTİĞİMİZ YIL AVRUPA HÜCRESİNİ ÇÖKERTMİŞTİ
İstihbarat Servisi Mossad'ın Türkiye'deki casusluk faaliyetinde bulunan çok sayıda iş birlikçisini deşifre eden Milli İstihbarat Teşkilatı, Mossad'ın Avrupa'daki hücresini de geçtiğimiz yıl çökertmişti. 9 kişilik casusluk şebekesinden 8'i, İstanbul'da geçtiğimiz yıl nisan ayında yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Liderliğini sigorta şirketi sahibi Ahmet Ersin Tumlucalı'nın yaptığı şüphelilerden 6'sı "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Tumlucalı ve aralarında eşi, üvey kızının da olduğu 7 şüpheliyle ilgili yürüttüğü soruşturma tamamlandı.
Mossad (Takvim.com.tr)
Şüpheliler hakkında "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan iddianame düzenlendi. Şüphelilerin, 15 yıldan 22 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Şüphelilerin, İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın birimi olan İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi (İÇOM) adına faaliyetlerde bulunduğu vurgulanan iddianamede, özellikle İsrail istihbaratı tarafından Türkiye'de hedef gösterilen şahıslara ilişkin fotoğraflama, ikamet dahil kişisel bilgileri temin etme faaliyetlerinde bulunduklarının altı çizildi. Savcılık iddianamede, "Her ne suretle olursa olsun ülkemizde bulunan ve özellikle savaş sebebiyle ülkesini terk etmiş olan yabancı şahıslara ilişkin bilgi temini ve istihbarat paylaşımı tarzında eylemlerde bulundukları anlaşılmıştır" ifadelerine yer verdi.
KİMLERLE İLETİŞİM KURDULAR?
Şüphelilerden Ahmet Ersin Tumlucalı'nın İsrail istihbarat servisi görevlisi Jorg kod isimli şahıs ile irtibatlı olduğuna vurgu yapılan iddianameye göre Jorg, kendini avukat yardımcısı olarak tanıttı. Tumlucalı ile e-posta ve Skype üzerinden görüşme gerçekleştirdi. Yine İsrail istihbaratından Gavin Alfron ile irtibatlıydı. İstihbarat mensuplarınca deneme amaçlı birkaç iş, Tumlucalı'ya verildi. Güven sağlandıktan sonra çalışmaya devam edildi.