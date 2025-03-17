Aile boyu Mossad casusluğuna 22 yıl hapis talebi!

Liderliğini sigorta şirketi sahibi Ahmet Ersin Tumlucalı'nın yaptığı İsrail gizli servisi Mossad'ın Türkiye'de ve Avrupa'da faaliyet gösteren casusluk şebekesine yönelik soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Tumlucalı'nın eşi ve üvey kızının da arasında olduğu 7 şüpheli hakkında "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan 22 yıla kadar hapisleri istendi.

BELGELERİ MOSSAD'A GÖNDERDİ



Şebeke, Türkiye, Almanya ve Gürcistan'da İsrail'in hedefindeki isimlere yönelik araştırma yaptı. Daha sonra Lübnan'dan bazı belgeler temin ederek fotoğraflarla birlikte Mossad'a gönderdi. 300 bin euroluk bir ödemenin Western Union vasıtasıyla banka üzerinden gönderildiği tespit edildi.