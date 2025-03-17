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Aile boyu Mossad casusluğuna 22 yıl hapis talebi!

İsrail'in istihbarat servisi Mossad'ın Türkiye'de ve Avrupa'da faaliyet gösteren casusluk şebekesine yönelik soruşturma tamamlandı. Şebeke lideri Ahmet Ersin Tumlucalı ile eşi ve üvey kızının da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan 22 yıla kadar hapis cezası istendi. Tumlucalı, eşi Benan Tumlucalı ve diğer şüpheliler Cem Özcan, Özkan Arıcan, Fuzuli Şimşek, üvey kızı Dila Sultan Şimşek ve baldızı Berna Çetin ile birlikte hareket etti.

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Giriş Tarihi :17 Mart 2025 , 06:58 Güncelleme Tarihi :17 Mart 2025 , 07:22
Aile boyu Mossad casusluğuna 22 yıl hapis talebi!

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Liderliğini sigorta şirketi sahibi Ahmet Ersin Tumlucalı'nın yaptığı İsrail gizli servisi Mossad'ın Türkiye'de ve Avrupa'da faaliyet gösteren casusluk şebekesine yönelik soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Tumlucalı'nın eşi ve üvey kızının da arasında olduğu 7 şüpheli hakkında "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan 22 yıla kadar hapisleri istendi.

BELGELERİ MOSSAD'A GÖNDERDİ

Şebeke, Türkiye, Almanya ve Gürcistan'da İsrail'in hedefindeki isimlere yönelik araştırma yaptı. Daha sonra Lübnan'dan bazı belgeler temin ederek fotoğraflarla birlikte Mossad'a gönderdi. 300 bin euroluk bir ödemenin Western Union vasıtasıyla banka üzerinden gönderildiği tespit edildi.

Mossad casusu Ahmet Ersin Tumlucalı (Takvim.com.tr)Mossad casusu Ahmet Ersin Tumlucalı (Takvim.com.tr)

MİT GEÇTİĞİMİZ YIL AVRUPA HÜCRESİNİ ÇÖKERTMİŞTİ

İstihbarat Servisi Mossad'ın Türkiye'deki casusluk faaliyetinde bulunan çok sayıda iş birlikçisini deşifre eden Milli İstihbarat Teşkilatı, Mossad'ın Avrupa'daki hücresini de geçtiğimiz yıl çökertmişti. 9 kişilik casusluk şebekesinden 8'i, İstanbul'da geçtiğimiz yıl nisan ayında yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Liderliğini sigorta şirketi sahibi Ahmet Ersin Tumlucalı'nın yaptığı şüphelilerden 6'sı "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Tumlucalı ve aralarında eşi, üvey kızının da olduğu 7 şüpheliyle ilgili yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Mossad (Takvim.com.tr)Mossad (Takvim.com.tr)

Şüpheliler hakkında "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan iddianame düzenlendi. Şüphelilerin, 15 yıldan 22 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Şüphelilerin, İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın birimi olan İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi (İÇOM) adına faaliyetlerde bulunduğu vurgulanan iddianamede, özellikle İsrail istihbaratı tarafından Türkiye'de hedef gösterilen şahıslara ilişkin fotoğraflama, ikamet dahil kişisel bilgileri temin etme faaliyetlerinde bulunduklarının altı çizildi. Savcılık iddianamede, "Her ne suretle olursa olsun ülkemizde bulunan ve özellikle savaş sebebiyle ülkesini terk etmiş olan yabancı şahıslara ilişkin bilgi temini ve istihbarat paylaşımı tarzında eylemlerde bulundukları anlaşılmıştır" ifadelerine yer verdi.

KİMLERLE İLETİŞİM KURDULAR?

Şüphelilerden Ahmet Ersin Tumlucalı'nın İsrail istihbarat servisi görevlisi Jorg kod isimli şahıs ile irtibatlı olduğuna vurgu yapılan iddianameye göre Jorg, kendini avukat yardımcısı olarak tanıttı. Tumlucalı ile e-posta ve Skype üzerinden görüşme gerçekleştirdi. Yine İsrail istihbaratından Gavin Alfron ile irtibatlıydı. İstihbarat mensuplarınca deneme amaçlı birkaç iş, Tumlucalı'ya verildi. Güven sağlandıktan sonra çalışmaya devam edildi.

Mossad (Takvim.com.tr)Mossad (Takvim.com.tr)

AİLE BOYU CASUSLUK
Tumlucalı, 2011'de Avusturya Viyana, 2017'de Almanya Münih'te Jorg ile yüz yüze görüştü. 2017'nin mart ayından itibaren de aynı usulle Gavin isimli istihbarat mensubuyla Viyana ve Frankfurt'ta görüşen Tumlucalı, 2018 ve 2019'da da Gavin'le görüşmeye devam etti. Tumlucalı'nın faaliyetleri, 2020'de İsrail istihbaratı tarafından sonlandırıldı. Tumlucalı, 2022'de kadar telefon üzerinden irtibat kurmaya çalışsa da bunda başarılı olamadı. Bu süre zarfına kadar İsrail istihbaratının talimatıyla Türkiye, Gürcistan ve Almanya'da İsrail hedeflerine yönelik araştırma ve takip görevlerini yerine getirdi. Lübnan'dan bazı resmi belgeler temin ederek istihbarat mensuplarına ulaştırdı.

Mossad (AA)Mossad (AA)

ÜVEY KIZI VE BALDIZI DA YARDIM ETTİ

Lübnanlı hedef şahıs için Lübnan'a gidip İstanbul uçağında şahsı görüntüledi. Ardından evine kadar giderek takip edip raporladı. Takip ettiği şahıslar arasında Ürdün, Suriye, Azerbaycan uyruklu şahısların bulunuyordu. Bu şahıslar İsrail istihbaratı açısından önem arz eder nitelikteydi. Sabah'tan Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, Tumlucalı, bu faaliyetleri gerçekleştirirken eşi Benan Tumlucalı ve diğer şüpheliler Cem Özcan, Özkan Arıcan, Fuzuli Şimşek, üvey kızı Dila Sultan Şimşek ve baldızı Berna Çetin ile birlikte hareket etti. Özellikle eşi Benan Tumlucalı, oluşturduğu takip raporlarını bizzat istihbarat mensubu Jorg ve Gavin'e gönderdi. Şüphelilerden Özkan Arıcan vasıtasıyla kamu kurumlarından bilgi temin etti.

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