Milli futbolcu Gazze’deki zulme dikkat çekti!

Benfica'da forma giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, İsrail'in Gazze'deki zulmüne dikkat çekti. Kerem, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Gazze'de zulüm Arş'a dayandı" ifadelerine yer verdi. Aktürkoğlu'nun Gazze paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken bazı Vandallar tarafından da eleştirildi. Vandalların "Gazze'de zulüm var da Türkiye'de bayram mı var", "Git savaş o zaman seni tutan mı var" şeklinde yaptığı yorumlar linç kültürünün geldiği noktanın ne kadar vahim olduğunu gözler önüne serdi. BATUHAN ALTINBAŞ

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