Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto TBMM'de! "Türkiye'nin Endonezyalıların kalbinde çok farklı bir yeri var"

Sadece Endonezya Cumhurbaşkanı olarak değil, aynı zamanda "en iyi arkadaş ve kardeş" olarak Ankara'da bulunduğunu belirten Subianto, "Burayı görmüş, buranın tarihini ve buradaki insanların verdiği mücadeleyi hissetmiş biri olarak Türkiye'nin, Endonezyalıların kalbinde çok farklı bir yeri olduğunu söylemek isterim. Çünkü Endonezyalılar için Türkiye, en büyük Müslüman medeniyet. Bizler için Türkiye, aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun, Osmanlı medeniyetinin de bir devamı ve biz aramızdaki tarihi ilişkileri hatırlıyoruz." diye konuştu.

"Birçok ülke demokrasiden, insan haklarından bahsediyor ancak çocuklar, anneler bombalanırken, Gazzeliler ölürken birçok ülke sanki farkında değilmiş gibi yapıyor, Gazze'deki insan hakları ihlallerini görmezden geliyorlar. Türkiye'nin bu noktada çok güçlü bir duruşu var ve biz şuna inanıyoruz: Biz Türkiye ile belirsizliklerle dolu bu yeni dünyada adaletin ve doğruluğun savunulması için yan yana durmak istiyoruz."

Şu anda büyük ülkelerin daha küçük ülkelere zulmettiğine işaret eden Subianto, mazlumu, insanları ve özellikle Filistinlileri savunmak açısından Türkiye'nin, Türk liderlerinin ve yöneticilerinin aldığı pozisyonun çok güçlü olduğunu düşündüklerini vurguladı.

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap etti. (AA)

Türk tarihinin hayranı olduğunu ve üzerine çalışıp öğrendiğini anlatan Subianto, "Türk tarihi, bana gerçekten ilham veriyor. Sizin tarihiniz bana ilham veriyor. Gençken bir ikonum, hayranlık duyduğum biri vardı. Benim kahramanım, benim ikonum gençken Mustafa Kemal Atatürk'tü. Fatih Sultan Mehmet de yine idollerimden, kahramanlarımdan biriydi. Eğer Cakarta'da benim makamıma ve evime gelecek olursanız, göreceksiniz ki, evimde ve ofisimde Mustafa Kemal Atatürk'ün bir heykeli var." diye konuştu.

Meclis'te konuşmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Subianto, "Bu tarihi salonda, demokrasinin kalbinde, Türkiye'de olmak, gerçekten benim için çok büyük bir onur." ifadesini kullandı.

Prabowo Subianto, halkının "kalbi" mesajlarını iletmek için geldiğini aktararak, ülkesinin dünyada en büyük Müslüman nüfusa ev sahipliği yaptığına işaret etti.

Endonezya Cumhurbaşkanı olarak ilk kez farklı bir ülkede parlamenterlere hitap ettiğini söyleyen Subianto, Türkiye ziyaretinin kendisi için sadece üst düzey ziyaret olmadığını, kişisel olarak da önem teşkil ettiğini belirtti.

Subianto, ülkesinin farklı yerlerinde Osmanlı Devleti'nin Endonezya için yaptıklarının hala anlatıldığını aktararak, Türkiye ile Endonezya arasındaki ilişkilerin bu nedenle bu kadar iyi olduğuna dikkati çekti.