Bakan Murat Kurum KKTC’de temeli attı 5 büyük projenin müjdesini verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (Takvim.com.tr) Programda konuşan Bakan Kurum, "Her zaman söylediğimiz bir söz var. 'Kuzey Kıbrıs'ın haklı davası, bizim milli davamızdır.' İnanın bu söz, herhangi bir söz değildir. Bu söz, tarihi sorumluluğumuzun ve Kıbrıs Türk'ünün güçlü yarınlarının bir yansımasıdır. Bu yüzden kardeşlerimizle ortak geleceğimizi, yine ortak adımlarla planlıyoruz. Bu irade yeri geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın dilinden Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı izolasyona tepki olarak ortaya çıkıyor. Yeri geldiğinde ise BM Genel Kurulu'nda, tüm dünyaya 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni acilen ve şartsız bir şekilde tanıyın' çağrısına dönüşmüş oluyor" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (Takvim.com.tr)

"KKTC'DE TAPU VE KADASTRO ALANINDA YENİ BİR ÇAĞ BAŞLATIYORUZ"

Bakan Kurum, KKTC'de yürütülen çalışmalar ve yeni projeler hakkında şu bilgileri verdi: KKTC Cumhurbaşkanlığı yerleşkesiyle Cumhuriyet Meclisi Binalarımızı tamamladık. Millet bahçesi ve cami projelerimizi de yıl ortasına kadar tamamlayıp Kıbrıs halkının hizmetine sunacağız. Ben tam da bu aşamada, KKTC'nin geleceğine damga vuracağına inandığım bazı hedeflerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah çok yakında burada tapu ve kadastro alanında yepyeni bir çağ başlatıyoruz. Türkiye'de yıllardır başarıyla uyguladığımız dijital tapu sistemini, Kıbrıs'a taşıyoruz. Vatandaşımızın taşınmaz işlemlerini çok daha hızlı yapabilmesi için, KKTC Tapu Kadastro Bilgi Sistemi TAKBİS'i 2025 yılının haziran ayı sonuna kadar devreye alıyoruz. Ülkemizde her gün 2 milyon kişinin ziyaret ettiği Parsel Sorgu sistemini; bu ayın sonunda Kıbrıs'ta da hayata geçiriyoruz. İnşallah bu uygulamayla; Kıbrıs'ta artık herkes, taşınmazlarının bilgilerine cep telefonları ya da bilgisayarları üzerinden kolayca ulaşabilecek.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi İnşaatı Saha Ziyareti (Takvim.com.tr)



DİJİTAL ŞEHİR İKİZLERİ PROJESİ KKTC'DE DE HAYATA GEÇECEK

Bakan Kurum, Türkiye'de 2016 yılında başlatılan Dijital Şehir İkizleri projesinin bu ayın sonu itibarıyla KKTC'de de hayata geçirileceğini açıkladı: Bu ay sonunda havalanacak uçaklarımız KKTC'nin 3 boyutlu geleceğini çizmeye başlıyor. Tüm şehirlerimizin dijital ikizlerini çıkarıyor, şehirlerimizin afetlere karşı hazırlayacak olan her türlü simülasyonu yapacak altyapıyı kuruyoruz.