Başkan Erdoğan grup toplantısında CHP’yi eleştirdi: İstanbul’da Escobar düzeni kurdular

Başkan Erdoğan, CHP'yi yolsuzluk ve terör soruşturmaları üzerinden sert sözlerle eleştirdi. "Oyunu oynayan, sahneleyen, İstanbul'da Escobar düzeni kuran, paylaşım kavgası veren onlar"dedi.



Deliller ortaya çıkınca bunlar milletin yüzüne bakamayacak. Hiç kimse bunların faşizan baskılarına boyun eğmesin, kimse çekinmesin. Korkaklar zafer anıtı dikemez, kaybetmeye mahkumdur. Son 20 gündür bir tiyatro izliyoruz. Oyunu yazan onlar, sahneleyen onlar, çalıp çırpıp İstanbul'da Escobar düzeni kuran onlar. Gençlerin hayatını karartan da yine onlar. CHP darbeciliğin kitabını yazmıştır.

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın vergi düzenlemesine ilişkin "Şiddetli bir kasırganın geldiğini söylemek abartılı olmaz" diye konuştu



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda CHP'yi çok sert eleştirdi:

Oyunu oynayan, sahneleyen, İstanbul'da Escobar düzeni kuran, paylaşım kavgası veren onlar, savcıların kapısında ihbar sırasına giren onlar ama üzerimize çamur sıçratmaya çalışanlar da yine onlar.

Niçin hırçınlaştıklarını, neyi yargıdan kaçırmaya çalıştıklarını biliyoruz. Firariler yakalanıp yargıya teslim edildikçe dananın kuyruğu o zaman kopacak.

Hiç kimse bunların faşizan baskılarına boyun eğmesin, kimsenin korkusu olmasın. Kimse öfkeye, yılgınlığa, endişeye kapılmasın. Korkaklar zafer anıtı dikemez.

Cuntayla, darbeyle, ajanlarla, ajanslarla, kirli parayla, para kuleleriyle, sınır ötesine yaptığınız çağrılarla varabileceğiniz hiçbir yer yok.

CHP'nin özgürlük anlayışı sadece kendileri için, bir avuç seçkin içindir. CHP faşizmin vücut bulmuş, ete kemiğe bürünmüş halidir. CHP Genel Başkanına kendi tarihini okumasını tavsiye ediyorum.

Biraz cesareti varsa vesayet lekeleriyle katrana dönmüş kirli geçmişiyle yüzleşmesini öneriyorum. CHP demek cunta demektir. Cunta demek CHP demektir.

CHP sadece yolsuzluğun değil aynı zamanda bu ülkede darbeciliğin de kitabını yazmıştır. Bir tiyatro, hisseli harikalar kumpanyası izliyoruz. Oyunun yazarı, kurgucusu, figüranları CHP'liler.

Gençleri sokağa çağırıyor polise saldırtıyorsunuz, sonra timsah gözyaşları döküyorsunuz. Gençleri size yedirtmeyeceğiz.



YOLUMUZ AYDINLIK

Erdoğan, dünyada bir belirsizlik ortamı olduğunu ve şiddetli bir kasırganın geldiğini belirterek Türkiye'nin yolunu aydınlatan güçlü bir ekonomi programı olduğunu söyledi. "Türkiye, büyük güçlerin oyunlarında rol lütfedilen figüran değil, senaryosunu kendi yazdığı oyunları hayata geçiren bir aktör olmuştur" dedi.

Ankara'ya gelen Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, Başkan Erdoğan tarafından karşılandı. Görüşme, bugün yapılacak.

DEM'le görüşme bugün. Erdoğan, DEM parti heyetini bugün saat 13.30'da kabul edecek.