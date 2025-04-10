PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan grup toplantısında CHP’yi eleştirdi: İstanbul’da Escobar düzeni kurdular

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti grup toplantısında CHP’yi eleştirdi. Özgür Özel’in Cunta çıkışına yönelik “CHP demek Cunta demektir. Cesareti varsa kirli geçmişiyle yüzleşmesini öneriyorum” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Nisan 2025
Başkan Erdoğan grup toplantısında CHP’yi eleştirdi: İstanbul’da Escobar düzeni kurdular

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Erdoğan, CHP'yi yolsuzluk ve terör soruşturmaları üzerinden sert sözlerle eleştirdi. "Oyunu oynayan, sahneleyen, İstanbul'da Escobar düzeni kuran, paylaşım kavgası veren onlar"dedi.

Deliller ortaya çıkınca bunlar milletin yüzüne bakamayacak. Hiç kimse bunların faşizan baskılarına boyun eğmesin, kimse çekinmesin. Korkaklar zafer anıtı dikemez, kaybetmeye mahkumdur. Son 20 gündür bir tiyatro izliyoruz. Oyunu yazan onlar, sahneleyen onlar, çalıp çırpıp İstanbul'da Escobar düzeni kuran onlar. Gençlerin hayatını karartan da yine onlar. CHP darbeciliğin kitabını yazmıştır.
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın vergi düzenlemesine ilişkin "Şiddetli bir kasırganın geldiğini söylemek abartılı olmaz" diye konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda CHP'yi çok sert eleştirdi:
Oyunu oynayan, sahneleyen, İstanbul'da Escobar düzeni kuran, paylaşım kavgası veren onlar, savcıların kapısında ihbar sırasına giren onlar ama üzerimize çamur sıçratmaya çalışanlar da yine onlar.
Niçin hırçınlaştıklarını, neyi yargıdan kaçırmaya çalıştıklarını biliyoruz. Firariler yakalanıp yargıya teslim edildikçe dananın kuyruğu o zaman kopacak.
Hiç kimse bunların faşizan baskılarına boyun eğmesin, kimsenin korkusu olmasın. Kimse öfkeye, yılgınlığa, endişeye kapılmasın. Korkaklar zafer anıtı dikemez.
Cuntayla, darbeyle, ajanlarla, ajanslarla, kirli parayla, para kuleleriyle, sınır ötesine yaptığınız çağrılarla varabileceğiniz hiçbir yer yok.
CHP'nin özgürlük anlayışı sadece kendileri için, bir avuç seçkin içindir. CHP faşizmin vücut bulmuş, ete kemiğe bürünmüş halidir. CHP Genel Başkanına kendi tarihini okumasını tavsiye ediyorum.
Biraz cesareti varsa vesayet lekeleriyle katrana dönmüş kirli geçmişiyle yüzleşmesini öneriyorum. CHP demek cunta demektir. Cunta demek CHP demektir.
CHP sadece yolsuzluğun değil aynı zamanda bu ülkede darbeciliğin de kitabını yazmıştır. Bir tiyatro, hisseli harikalar kumpanyası izliyoruz. Oyunun yazarı, kurgucusu, figüranları CHP'liler.
Gençleri sokağa çağırıyor polise saldırtıyorsunuz, sonra timsah gözyaşları döküyorsunuz. Gençleri size yedirtmeyeceğiz.

YOLUMUZ AYDINLIK
Erdoğan, dünyada bir belirsizlik ortamı olduğunu ve şiddetli bir kasırganın geldiğini belirterek Türkiye'nin yolunu aydınlatan güçlü bir ekonomi programı olduğunu söyledi. "Türkiye, büyük güçlerin oyunlarında rol lütfedilen figüran değil, senaryosunu kendi yazdığı oyunları hayata geçiren bir aktör olmuştur" dedi.
Ankara'ya gelen Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, Başkan Erdoğan tarafından karşılandı. Görüşme, bugün yapılacak.

DEM'le görüşme bugün. Erdoğan, DEM parti heyetini bugün saat 13.30'da kabul edecek.

Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek! Saat belli olduBaşkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek! Saat belli oldu
Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek! Saat belli oldu
Başkan Erdoğandan resmi törenle karşılama: Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto AnkaradaBaşkan Erdoğandan resmi törenle karşılama: Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto Ankarada
Başkan Erdoğan'dan resmi törenle karşılama: Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto Ankara'da
Başkan Erdoğandan CHPye yolsuzluk ve şaibe tepkisi: Oyunu yazan da sahneleyen de onlarBaşkan Erdoğandan CHPye yolsuzluk ve şaibe tepkisi: Oyunu yazan da sahneleyen de onlar
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye yolsuzluk ve şaibe tepkisi: "Oyunu yazan da sahneleyen de onlar"

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Murat Ongun’dan çocukluk arkadaşına kıyak! Sıfırdan milyoner olmuş! İfadesindeki çelişki ortaya çıktı
CHP’nin 38. kurultayında soruşturma derinleşiyor! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı SGK’ya yazı gönderdi: TAKVİM belgeye ulaştı
Takas Bank
Toplu para öde erken emekli ol: Eksik prim nasıl tamamlanır? Kimlere hangi imkanlar var?
Bakan Bolat: Ticaret savaşları harekete geçirdi! ABD pazarında yeni fırsatlar
Bakan Fidan’dan net mesaj: ABD Netanyahu’ya ayar vermeli! Şartımız Gazze
Türk Telekom
CANLI | Ticaret savaşında kararı üretim krizi mi değiştirdi? Trump’tan yeni hamle: Çin dahil herkesle anlaşma yapmaya hazırız
10 ayrı kurula 140 isim | Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeleri belli oldu! Karar Resmi Gazete’de
Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek! Saat belli oldu
Başkan Erdoğan’dan resmi törenle karşılama: Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto Ankara’da
CHP’li İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’a ev hapsi ile tahliye kararı
Başkan Erdoğan Türk Polis Teşkilatı heyetini ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı kabul etti: Alçak iftiralara müsaade edemeyiz
PKK havanda su dövüyor! Elebaşı Helin Ümit’ten yine İmralı bahanesi: Kongreyi toplarız ama fesih kararı çıkmaz, kimse bizi durduramaz
Fransa’da yolsuzluk operasyonu! Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet gözaltında: Ekrem İmamoğlu paylaşımı ortaya çıktı
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye yolsuzluk ve şaibe tepkisi: Oyunu yazan da sahneleyen de onlar
Trump tarifesi Apple’ı vurdu: ABD’de gündem iPhone fiyatları Çinliler alaya aldı: Fabrikalarda obezler…
Fenerbahçe’ye süper golcü!
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray yolunda!
Kuruluş Osman’ın Cladius’u Tayanç Ayaydın körkütük aşık! 10 yıl önce evlendiği Amerikalı eşi güzelliğiyle hayran bıraktı