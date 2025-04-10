50 bin kişinin katledildiği Gazze’de halk açlığa mahkum edildi: Minik çocuğun videosu yürekleri dağladı

Soykırımcı İsrail, Gazze'de 50 bin masumu katletti. Hayatta kalanlar açlığa mahkum edildi. O yavrulardan biri, bir adama, "Amca söylemeye utanıyorum ama 3 gündür açım" dedi. Kahrolan adam, "Bende de yok ki" cevabını verdi. Küçük çocuğun sözü ibretlikti: Bu acı daha ne kadar sürecek



BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekti. "Gazze ölüm tarlasına dönüştü, siviller sonsuz ölüm döngüsünün içinde" dedi

İsrail, Gazze'de 20 bini çocuk 50 binin üzerinde insanı katletti. Bölgeye yardım girişlerini engelledi. Hele son bir ay içinde Gazze'ye tek bir yardım bile girmedi. Buna BM Genel Sekreteri Antonio Guterres isyan etti.



Yardımların tükenmesiyle Gazze'deki korku kapılarının tekrar açıldığının altını çizerek, "Gazze ölüm tarlasına dönüştü, siviller sonsuz ölüm döngüsünün içinde. Gazze'ye geçiş noktaları kapalıyken ve yardımlar engellenirken, güvenlik altüst olmuş durumda ve yardım ulaştırma kapasitemiz boğulmuş durumda" dedi.



Guterres ayrıca, işgalci gücün, işgal altındaki topraklarda sağlık ve hastane kurumlarını, kamu sağlığı ve hijyen hizmetlerini sağlamak ve sürdürmekle yükümlü olduğunu; yardım programlarını ise kabul etmek durumunda olduğunu kaydetti.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi.

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