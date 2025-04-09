Sabancı'larda ortalık karıştı! Babaanne ağırlığını koydu: "Nazlı" gelin ikna edilecek!

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İş insanı Hacı Sabancı yüzde 99.9 oranında Uzay'ın babası çıktı. "Yüzde 0.1'lik yanılma payı var" deyip kararı tanımadı. Ama annesi, torununa kayıtsız kalamadı. Sabah Yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre Arzu Sabancı, önce gelini Nazlı'yı ikna edip tüm aileyi Uzay'la tanıştırma kararı aldı. Buluşma çok yakında.

Hacı Sabancı’nın oğlu olduğu tescillenen Uzay, Arzu Sabancı’nın aileye tanştıracak. (Takvim Gazetesi)



Mahkeme kararı ile önceki Hacı Sabancı'nın evlilik dışı ilişkisi Fatma Demir'den 4 yaşında nur topu gibi bir oğlu oldu. Nazlı Sabancı ile evli olan ve ondan iki yaşında bir kızı bulunan Hacı Sabancı'nın, mahkemenin verdiği bu karardan sonra nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyordu.