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Sabancı'larda ortalık karıştı! Babaanne ağırlığını koydu: "Nazlı" gelin ikna edilecek!

Mahkeme kararı ile Hacı Sabancı’nın oğlu olduğu tescillenen Uzay’ı Arzu Sabancı’nın aileye tanıştıracağı ve kabullendireceği belirtildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Nisan 2025
Sabancı’larda ortalık karıştı! Babaanne ağırlığını koydu: Nazlı gelin ikna edilecek!

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İş insanı Hacı Sabancı yüzde 99.9 oranında Uzay'ın babası çıktı. "Yüzde 0.1'lik yanılma payı var" deyip kararı tanımadı. Ama annesi, torununa kayıtsız kalamadı. Sabah Yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre Arzu Sabancı, önce gelini Nazlı'yı ikna edip tüm aileyi Uzay'la tanıştırma kararı aldı. Buluşma çok yakında.

Hacı Sabancı’nın oğlu olduğu tescillenen Uzay, Arzu Sabancı’nın aileye tanştıracak. (Takvim Gazetesi)Hacı Sabancı’nın oğlu olduğu tescillenen Uzay, Arzu Sabancı’nın aileye tanştıracak. (Takvim Gazetesi)

Mahkeme kararı ile önceki Hacı Sabancı'nın evlilik dışı ilişkisi Fatma Demir'den 4 yaşında nur topu gibi bir oğlu oldu. Nazlı Sabancı ile evli olan ve ondan iki yaşında bir kızı bulunan Hacı Sabancı'nın, mahkemenin verdiği bu karardan sonra nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyordu.

Hacı Sabancı’nın oğlu olduğu tescillenen Uzay, Arzu Sabancı’nın aileye tanştıracak. (Takvim Gazetesi)Hacı Sabancı’nın oğlu olduğu tescillenen Uzay, Arzu Sabancı’nın aileye tanştıracak. (Takvim Gazetesi)
TORUNA İLGİ
Sabah yazarı Bülent Cankurt dünkü yazısında bu sorunun yanıtını şöyle verdi: "Hacı Bey halen sessizliğini koruyor ama ben annesi Arzu Sabancı'nın duruma el koyduğunu öğrendim. Arzu Hanım, Uzay'ı kabullenmiş ve bununla da yetinmeyip bütün Sabancı Ailesi'ni Uzay'ı kabullenme konusunda ikna etmiş. Hatta yakında, maaile Uzay ile tanışmaya gideceklermiş.

Hacı Sabancı’nın oğlu olduğu tescillenen Uzay, Arzu Sabancı’nın aileye tanştıracak. (Takvim Gazetesi)Hacı Sabancı’nın oğlu olduğu tescillenen Uzay, Arzu Sabancı’nın aileye tanştıracak. (Takvim Gazetesi)

Hacı Sabancı, kendi hatasını kabullenmek zorunda anlıyorum ama Arzu Hanım'ın, gelini Nazlı Sabancı'yı nasıl ikna ettiğini çok merak ettim doğrusu. Hepsi bir tarafa Arzu Sabancı'nın torunu Uzay'ı sahiplenip aileye sokma kararını çok takdir ettim; helal olsun..." Fatma Demir, Hacı Sabancı'dan olan oğlu Uzay'ı hukuk mücadelesi sonucunda 'Sabancı' yapmayı başardı.

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