CHP’li İmamoğlu her yere usulsüz villa dikmiş | 560 milyar TL’lik yolsuzluk soruşturmasında flaş detay! Didik didik aranıyor

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 560 milyar TL'lik soruşturma kapsamında yeni detaylar ortaya çıkıyor.
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 560 milyar TL'lik soruşturma kapsamında yeni detaylar ortaya çıkıyor.
HER YERE USULSÜZ VİLLA DİKMİŞ
Kazdağları ve Bodrum'daki lüks villalarına polis ve jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı.
Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesi'nde akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekipleri ev çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmaları sırasında evin çevresine giriş-çıkışlar kontrollü şekilde sağlandı.
Ekiplerin, aramanın ardından bölgeden ayrıldığı öğrenildi.
AİLE İÇİN DEVİRLE USULSÜZLÜK
Bodrum Yahşi'de geçtiğimiz Aralık ayında eşi Dilek İmamoğlu adına satın aldığı villanın usulsüz şekilde inşa edildiği ortaya çıkmıştı.
Villanın imar planında turizm tesis alanında kaldığı, fakat buna aykırı biçimde satılan kişilere kat mülkiyeti verildiği belirlendi. Turizm tesis alanlarına sadece otel yapılabilirken İmamoğlu'na yasa dışı şekilde kat mülkiyeti verilmesi dikkat çekmişti.