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CHP'li İmamoğlu her yere usulsüz villa dikmiş | 560 milyar TL'lik yolsuzluk soruşturmasında flaş detay! Didik didik aranıyor

CHP'li İBB'de 560 milyar TL'lik yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesi'nde, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Kazdağları'nda ve Bodrum'daki villarına polis ve jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı.

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Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 22:43 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 22:52
CHP’li İmamoğlu her yere usulsüz villa dikmiş | 560 milyar TL’lik yolsuzluk soruşturmasında flaş detay! Didik didik aranıyor

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CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 560 milyar TL'lik soruşturma kapsamında yeni detaylar ortaya çıkıyor.

CHP'li İmamoğlu her yere usulsüz villa dikmiş | 560 milyar TL'lik yolsuzluk soruşturmasında flaş detay! Didik didik aranıyor (Takvim.com.tr)CHP'li İmamoğlu her yere usulsüz villa dikmiş | 560 milyar TL'lik yolsuzluk soruşturmasında flaş detay! Didik didik aranıyor (Takvim.com.tr)

HER YERE USULSÜZ VİLLA DİKMİŞ
Kazdağları ve Bodrum'daki lüks villalarına polis ve jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun babasının yazlık evinde arama yapıldı (İHA)Ekrem İmamoğlu'nun babasının yazlık evinde arama yapıldı (İHA)

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesi'nde akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekipleri ev çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmaları sırasında evin çevresine giriş-çıkışlar kontrollü şekilde sağlandı.

Ekiplerin, aramanın ardından bölgeden ayrıldığı öğrenildi.

CHPli Ekrem İmamoğlu’nun Bodrum’daki villası usulsüz çıktıCHPli Ekrem İmamoğlu’nun Bodrum’daki villası usulsüz çıktı
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Bodrum'daki villası usulsüz çıktı

AİLE İÇİN DEVİRLE USULSÜZLÜK
Bodrum Yahşi'de geçtiğimiz Aralık ayında eşi Dilek İmamoğlu adına satın aldığı villanın usulsüz şekilde inşa edildiği ortaya çıkmıştı.

Villanın imar planında turizm tesis alanında kaldığı, fakat buna aykırı biçimde satılan kişilere kat mülkiyeti verildiği belirlendi. Turizm tesis alanlarına sadece otel yapılabilirken İmamoğlu'na yasa dışı şekilde kat mülkiyeti verilmesi dikkat çekmişti.

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