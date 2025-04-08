CHP'li İmamoğlu her yere usulsüz villa dikmiş | 560 milyar TL'lik yolsuzluk soruşturmasında flaş detay! Didik didik aranıyor (Takvim.com.tr)

HER YERE USULSÜZ VİLLA DİKMİŞ

Kazdağları ve Bodrum'daki lüks villalarına polis ve jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı.