Arzu Sabancı’dan Hacı Sabancı’nın evlilik dışı çocuğu Uzay için dikkat çeken hamle! Gözler Nazlı Sabancı’ya çevrildi!

Hacı Sabancı ile birliktelik yaşadığını ve bu birliktelikten 2 Şubat 2021'de Uzay D.'nin dünyaya geldiğini iddia eden F.D, ünlü iş insanı hakkında babalık davası açtı. F.D.'nin, iş insanı Hacı Sabancı'ya açtığı babalık davası şubat ayında sonuçlandı.
Kararını açıklayan mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda hareket ederek Hacı Sabancı'nın, 4 yaşındaki Uzay'ın babası olduğunun tespitine hükmetti.
DNA sonuçlarının ardından yaptığı paylaşımda mutlu aile pozunu yayınlayarak "Sorun yok" mesajı veren Nazlı Sabancı, mahkeme kararı sonrası şaşırtıcı bir hamlede bulundu.
Nazlı Sabancı Instagram hesabından 'Sabancı' soyadını sildi. Takipçilerin gözünden kaçmayan bu gelişme ise Nazlı Sabancı'nın 4 yaşındaki yeni mirasçıdan memnun olmadığını kanıtlar nitelikteydi. Ancak Nazlı Sabancı, kısa bir süre sonra Sabancı soyadını tekrar hesabına ekledi.
Sabancı ailesinde yaşananlar merak konusu olurken Arzu Sabancı da uzun süren sessizliğini bozdu.
Sabah'tan Bülent Cankurt, konuyla ilgili şu satırları kaleme aldı: "Önceki ay mahkeme kararı ile Hacı Sabancı'nın evlilik dışı ilişkisinden 4 yaşında nur topu gibi bir oğlu olmuştu. Nazlı Sabancı ile evli olan ve ondan iki yaşında bir kızı bulunan Hacı Sabancı'nın, mahkemenin verdiği bu karardan sonra nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyordu.
Hacı Bey halen sessizliğini koruyor ama ben annesi Arzu Sabancı'nın duruma el koyduğunu öğrendim. Arzu Hanım, Uzay'ı kabullenmiş ve bununla da yetinmeyip bütün Sabancı Ailesi'ni Uzay'ı kabullenme konusunda ikna etmiş.
Hatta yakında, maaile Uzay ile tanışmaya gideceklermiş. Hacı Sabancı, kendi hatasını kabullenmek zorunda anlıyorum ama Arzu Hanım'ın, gelini Nazlı Sabancı'yı nasıl ikna ettiğini çok merak ettim doğrusu. Hepsi bir tarafa Arzu Sabancı'nın torunu Uzay'ı sahiplenip aileye sokma kararını çok takdir ettim; helal olsun..."