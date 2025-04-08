Arzu Sabancı’dan Hacı Sabancı’nın evlilik dışı çocuğu Uzay için dikkat çeken hamle! Gözler Nazlı Sabancı’ya çevrildi!

Sabah'tan Bülent Cankurt, konuyla ilgili şu satırları kaleme aldı: "Önceki ay mahkeme kararı ile Hacı Sabancı'nın evlilik dışı ilişkisinden 4 yaşında nur topu gibi bir oğlu olmuştu. Nazlı Sabancı ile evli olan ve ondan iki yaşında bir kızı bulunan Hacı Sabancı'nın, mahkemenin verdiği bu karardan sonra nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyordu.

Hacı Bey halen sessizliğini koruyor ama ben annesi Arzu Sabancı'nın duruma el koyduğunu öğrendim. Arzu Hanım, Uzay'ı kabullenmiş ve bununla da yetinmeyip bütün Sabancı Ailesi'ni Uzay'ı kabullenme konusunda ikna etmiş.