SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Metrolar arıza yaptı İstanbul'da toplu taşımada uzun kuyruklar oluştu

İstanbul'da metro hatlarında yaşanan arıza nedeniyle toplu taşımada yoğunluk yaşandı. Metroları kullanamayan vatandaşlar, İETT duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Giriş Tarihi :09 Nisan 2025 , 10:31 Güncelleme Tarihi :09 Nisan 2025 , 11:23
Metrolar arıza yaptı İstanbul’da toplu taşımada uzun kuyruklar oluştu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul'da Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı ve Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı ile TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda arıza nedeniyle yoğunluk yaşandı.

İETT DURAKLARINDA YOĞUNLUK
Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza sonucu seferlerin yapılamaması nedeniyle metroyu kullanamayan vatandaşlar, İETT duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Arıza nedeniyle tramvaydan inen vatandaşlar duraklarda uzun kuyruklar oluşturdu. (AA)Arıza nedeniyle tramvaydan inen vatandaşlar duraklarda uzun kuyruklar oluşturdu. (AA)

T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda da teknik arıza nedeniyle seferler bir süre yapılamadı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Tramvayın 50. Yıl ile Mescid-i Selam istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verildi. Hattaki arıza nedeniyle tramvaydan inen vatandaşlar duraklarda uzun kuyruklar oluşturdu.

Levent- Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü metro hattı arıza nedeniyle seferleri durduruldu. (DHA)Levent- Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü metro hattı arıza nedeniyle seferleri durduruldu. (DHA)

TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda ise elektrik dağıtım kurumu kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle seferlerin yapılamadığı bildirildi.

Metro İstanbul paylaşımı (Ekran görüntüsü)Metro İstanbul paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Öte yandan, Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda seferler normale dönmüştür." ifadeleri kullanıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP ve Kandil aynı çizgide! PKK Kent Uzlaşısı’na sahip çıkıyorum diyen Özgür Özel’e sahip çıktı: Mustafa Karasu’dan skandal sözler
CHP’de yine kurultay depremi! Berhan Şimşek krizi yaşanmıştı: Olay başvuru geldi!
Takas Bank
ABD’nin yüksek vergi tarifelerine takılan ülkeler rotayı Türkiye’ye kırdı!
ÇALIŞAN ANNEYE HER AY 23 BİN TL! Nasıl başvurulur? Şartlar neler?
Fenerbahçe’ye süper golcü!
CHP’li Ekrem İmamoğlu’ndan Beylikdüzü’nde tek projede 4,7 milyarlık rant!
Trump’tan şoke eden çıkış! Müzakere için sıraya girdiklerini söyledi O ülkeler popomu öpüyor dedi
CANLI | Donald Trump düğmeye bastı ticaret savaşı başladı! Çin’e yüzde 104 vergi şoku
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray yolunda!
Çalışan emekliye çifte tazminat: Nasıl daha yüksek ödeme alınır? Nelere dikkat edilmeli?
Meteoroloji’den 10 ile yoğun kar alarmı: Kuvvetli fırtına ile lapa lapa yağacak! Gümüşhane, Artvin, Niğde, Rize, Trabzon...
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda önemli açıklamalar! İsrail’e Suriye uyarısı
Sabancı’larda ortalık karıştı! Babaanne ağırlığını koydu: Nazlı gelin ikna edilecek!
Belediye çalışanlarına parmak sallayarak tehditler savurdu! CHP’li Burak Korkmaz hakkında soruşturma başlatıldı
Trabzon’da Puado sürprizi: İspanyol kanat forvet için harekete geçildi!
350 bin TL’lik gelirle 3.7 milyonluk kirayı nasıl ödedi? Acarkent’teki villa sahibi Murat Ongun’un yalanını ortaya çıkardı: Peşin verdi
İşgalci Netanyahu’yu Türkiye korkusu sardı! ABD dönüşü video mesaj: Suriye’de askeri üs kurma isteği İsrail için tehlikeli
CHP’li İmamoğlu her yere usulsüz villa dikmiş | 560 milyar TL’lik yolsuzluk soruşturmasında flaş detay! Didik didik aranıyor
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in PM listesine giremeyen Orhan Sarıbal’dan takvim.com.tr’ye bomba açıklama: Bir genel başkan liste dayatmaz