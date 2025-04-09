Cumhuriyet Halk Partisi her gün yeni bir krize savruluyor.
Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan ettiği 38. Olağan Genel Kurultay'a ilişkin delege borsası merkezli şaibe iddialarının ardından "kayyum" korkusu ile Olağanüstü Kurultay kararı aldı.
Söz konusu Kurultay 6 Nisan'da Ankara'da gerçekleştirildi. 3 adayın yarışa gireceği söylenen kurultay öncesi Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal yarıştan çekildi diğer aday eski CHP milletvekili Berhan Şimşek'in adaylığı ise listeyi 5 dakika geç bildirdiği için kabul edilmedi. Özgür Özel tek başına girdiği yarışta yeniden Genel Başkan seçildi.