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CHP’de yine kurultay depremi! Berhan Şimşek krizi yaşanmıştı: Olay başvuru geldi!

Cumhuriyet Halk Partisi’nde yine kurultay krizi yaşanıyor. 38. Olağan Genel Kurultaya ilişkin “şaibe” iddialarının ardından “kayyum” korkusu yaşayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen 21. Olağanüstü Kurultay’da tek aday olarak yeniden genel başkan seçildi. Söz konusu kurultayda 97 imza topladığını ancak listeyi 5 dakika geç bildirdiği için adaylık başvurusunun kabul edilmediğini öne süren Berhan Şimşek cephesinden olay bir hamle geldi. CHP'li bir akademisyen tarafından söz konusu kurultayın iptali için başvuru yapıldığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi :09 Nisan 2025 , 10:12 Güncelleme Tarihi :09 Nisan 2025 , 10:39
CHP’de yine kurultay depremi! Berhan Şimşek krizi yaşanmıştı: Olay başvuru geldi!

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Cumhuriyet Halk Partisi her gün yeni bir krize savruluyor.

Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan ettiği 38. Olağan Genel Kurultay'a ilişkin delege borsası merkezli şaibe iddialarının ardından "kayyum" korkusu ile Olağanüstü Kurultay kararı aldı.

Söz konusu Kurultay 6 Nisan'da Ankara'da gerçekleştirildi. 3 adayın yarışa gireceği söylenen kurultay öncesi Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal yarıştan çekildi diğer aday eski CHP milletvekili Berhan Şimşek'in adaylığı ise listeyi 5 dakika geç bildirdiği için kabul edilmedi. Özgür Özel tek başına girdiği yarışta yeniden Genel Başkan seçildi.

Özgür Özel tek başına girdiği yarışta yeniden Genel Başkan seçildi (Fotoğraf: AA)Özgür Özel tek başına girdiği yarışta yeniden Genel Başkan seçildi (Fotoğraf: AA)

BERHAN ŞİMŞEK ÖZGÜR ÖZEL İLE TARIŞTI
97 adet ile adaylık için yeterli imzayı topladığını ancak divan heyetinin 5 dakikalık süre aşımı iddiasıyla başvurusunu kabul etmediğini aktaran Şimşek, Özgür Özel'in oturduğu koltuğa yönelerek bir süre kendisiyle de tartışma yaşadı.

Özgür Özel ile Berhan Şimşek tartıştıÖzgür Özel ile Berhan Şimşek tartıştı

"BEN DUVARA CHP YAZARKEN ÖZEL TABLALI DON GİYİYORDU"
Daha sonra salonu terk eden Şimşek Özgür Özel'e ağır göndermeler yaparak şunları söyledi:

"Geçen kurultayda listeler 4 saat sonra verildi. Bugün hızlandırılmış kurultay yapmışlar. Cumhurbaşkanlığı adaylığını şimdiden açıklayabilirsin. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Partim adına büyük acı duyuyorum. Beş dakika arkadaşlar. Ben bu partide duvarlara CHP yazarken Sayın Özgür Özel ve yanındakiler tablalı don, kısa pantolon giyiyordu."

Berhan Şimşek Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi (Fotoğraf: AA)Berhan Şimşek Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi (Fotoğraf: AA)

BERHAN ŞİMŞEK CEPHESİNDEN "İPTAL" HAMLESİ
Yaşananların ardında Berhan Şimşek cephesinden CHP'yi karıştıracak bir hamle geldi.

Beyhan Şimşek krizi yaşanmıştı: Olay başvuru geldi!

6 Nisan'da gerçekleştirilen 21 Olağan Genel Kurultay'ın iptali için başvuruda bulunulduğu öğrenildi.

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı için iptal başvurusu yapıldıCHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı için iptal başvurusu yapıldı

CHP'Lİ AKADEMİSYEN BAŞVURU YAPTI
Gazeteci Nuray Başaran, TGRT'de kurultaya ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) CHP'li akademisyen Doç. Dr. Kemal Çiftçi tarafından itiraz başvurusu yapıldığını söyledi.

"BAŞVURU CİDDİ GEREKÇELERE DAYANIYOR"
4 sayfalık itiraz dilekçesini yayınlayan Başaran, "Olağanüstü kongrelerde itiraz için 48 saatlik süre vardır. Bu sürede YSK'ya yapılan başvurunun ciddi gerekçelere dayandığı iddia ediliyor. CHP'li akademisyen Kemal Çiftçi 48 saat içinde olağanüstü kongrenin iptali için dilekçe verdi" ifadelerini kullandı.

"BERHAN ŞİMŞEK'İN NASIL ADAY YAPILMADIĞI DİLEKÇEDE YER ALIYOR"
Başaran şunları söyledi:

"Dilekçede 'kanuna karşı hile yapıldı, antidemokratik şekilde oldubittiye getirildi, fiziksel engellemelerle aday olamadık' deniyor. Aynı zamanda seçme ve seçilme hakkımı elimizden alındı denilerek, kayyım atanacak diye kanuna karşı hile yapıldığı belirtiliyor. Her şeyden öte Berhan Şimşek'in nasıl aday yapılmadığı da dilekçede yer alıyor"

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