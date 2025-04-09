"Geçen kurultayda listeler 4 saat sonra verildi. Bugün hızlandırılmış kurultay yapmışlar. Cumhurbaşkanlığı adaylığını şimdiden açıklayabilirsin. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Partim adına büyük acı duyuyorum. Beş dakika arkadaşlar. Ben bu partide duvarlara CHP yazarken Sayın Özgür Özel ve yanındakiler tablalı don, kısa pantolon giyiyordu."

"BAŞVURU CİDDİ GEREKÇELERE DAYANIYOR"

4 sayfalık itiraz dilekçesini yayınlayan Başaran, "Olağanüstü kongrelerde itiraz için 48 saatlik süre vardır. Bu sürede YSK'ya yapılan başvurunun ciddi gerekçelere dayandığı iddia ediliyor. CHP'li akademisyen Kemal Çiftçi 48 saat içinde olağanüstü kongrenin iptali için dilekçe verdi" ifadelerini kullandı.

"BERHAN ŞİMŞEK'İN NASIL ADAY YAPILMADIĞI DİLEKÇEDE YER ALIYOR"

Başaran şunları söyledi:

"Dilekçede 'kanuna karşı hile yapıldı, antidemokratik şekilde oldubittiye getirildi, fiziksel engellemelerle aday olamadık' deniyor. Aynı zamanda seçme ve seçilme hakkımı elimizden alındı denilerek, kayyım atanacak diye kanuna karşı hile yapıldığı belirtiliyor. Her şeyden öte Berhan Şimşek'in nasıl aday yapılmadığı da dilekçede yer alıyor"