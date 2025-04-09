İGDAŞ Genel Müdürü de bıraktı!

İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti. Uzun yıllar Baymak CEO'luğunu yürüten Çolak, iş hayatına Sermaye Piyasası Kurulu'nda aşladı. Çolak, 1989-2008 yılları arasında bu kurumda uzman, daire başkanı ve son olarak da Kurul Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.



Bu dönemde Bireysel Emeklilik Sistemi ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin oluşturulması süreçlerini de yöneten Çolak, aynı zamanda OECD Kurumsal Yönetim Yönlendirme Komitesi ve Danışma Kurullarında üyelik ve sermaye piyasalarının AB'ye uyumu Eşleştirme Projesinin de eş başkanlığını yürüttü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN