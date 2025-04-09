147 ülke Antalya Diplomasi Forumu’nda buluşacak

Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) dördüncüsü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde, 11-13 Nisan 2025 tarihleri arasında Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Bu yılın teması "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" olarak belirlendi.



Forum, küresel liderler, politika yapıcılar, akademisyenler, iş dünyası uzmanları, medya ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirerecek. Geçtiğimiz yıl düzenlenen ADF'ye 147 ülkeden 12 devlet başkanı, 3 hükümet başkanı, 67 bakan ve NATO dahil 44 bölgesel ve uluslararası teşkilatın yöneticisi katılmıştı.

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