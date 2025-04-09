İstifa eden CHP’li başkandan zehir zemberek açıklamalar!

CHP'den istifa eden Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz, basın toplantısı düzenleyip "Mafyaya teslim olmayacağım" dedi. Vurulmak istendiğini, ailesinin kameraya alındığını ve bunları CHP'lilerin yaptığını savundu.



CHP'Yİ AĞIR SUÇLADI İSTİFA ETTİ

Cumhurıyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıklayan Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, partisi tarafından kendisine kumpas kurulduğunu belirterek şok iddialarda bulundu. Umut Yılmaz, "Belediye meclisinde kurulan bir kısım çıkar çeteleri, meclis üyelerimizin eliyle yürütülen kumpaslar artık tahammül edilecek bir durumu aşmıştır" dedi.



Son dönemde maruz kaldığı durumların dayanılamaz hale geldiğini ifade eden Yılmaz, "Bu ahlaki ve vicdani çöküştür. Kendi partisi tarafından kendi belediye başkan yardımcısının silahla vurdurması, CHP tarafından her meclise adamlar getirilerek yine benim, yani bir belediye başkanının dövdürülmeye çalışılması, CHP meclis üyesi tarafından avukatlık ofisimin basılması, partilim tarafından evimin videolarının çekilmesi, ailemin tehdit edilmesi, sosyal medyadan her gün hakaretler, iftiralar yalanlar söylenilmesi, en acısı CHP'nin bir kısım meclis üyelerinin aleyhimde Cumhuriyet Savcılığı'nda ifade vermek için tanıklık vermek için sıraya dizilmesidir" ifadelerine yer verdi. Süreç içerisinde CHP tarafından tamamen yalnız bırakıldığını da vurgulayan Yılmaz, "Meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğimizi kamuoyuna saygılarımla duyururum" dedi.

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