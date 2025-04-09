CHP’li Ekrem İmamoğlu’ndan Beylikdüzü’nde tek projede 4,7 milyarlık rant!

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı usulsüzlüklere bir yenisi eklendi. Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde D-100 karayoluna cephede bulunan 125 ada 2 parsel ve 124 ada 3 parseldeki 44 bin metrekarelik boş alana 2007 yılında emsal 3 yükseklik serbest konut alanı olarak imar düzenlemesi yapıldı. Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde alana yapı ruhsatı düzenlendi ancak mimari projede emsal 3.9 yükseklik serbest uygulaması yapıldı.

Beylikdüzü'ndeki siteler (Sabah) TEK PROJEDE 4,7 MİLYARLIK RANT

Bu sayede 68 bin metrekarelik ek inşaat alanı kazanılarak fazladan 680 daire yapıldı. İmamoğlu başkanlığında yapılan bu usulsüzlükle 'Kameroğlu Metrohome Suits'te 4 milyar 760 milyon TL'lik rant sağlandı. Konu hakkında bilgi veren AK Parti Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi Muhammed Ömer Tüncel de proje kapsamında ciddi usulsüzlükler yaşandığını ifade etti. Sabah'tan Barış Savaş'ın haberine göre, 21 Ocak 2007 tarihinde İBB tarafından onaylanan imar planında söz konusu parsellerin, emsal 3, yükseklik serbest konut alanı olarak belirlendiğini belirten Tüncel, "18 Ağustos 2016 tarihinde verilen yapı ruhsatlarında mimari projelerde emsal 3 yerine 3.9 olarak uygulandı. Bu değişiklikle yaklaşık 68 bin metrekarelik ek inşaat alanı kazanıldı. Bu ise yaklaşık 680 adet fazladan daireye denk geliyor. Elde edilen bu farkla yaklaşık 4 milyar 760 milyon TL değerinde rant sağlandı" dedi.