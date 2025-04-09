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CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan Beylikdüzü'nde tek projede 4,7 milyarlık rant!

CHP'li İBB'nin eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun suç örgütü lideri olduğu yolsuzluk ve rüşvet çarkının Beylikdüzü dönemine uzandığı ortaya çıkmıştı. İmamoğlu'nun Beylikdüzü başkanlığı döneminde bir emlak projesi için usulsüz imar düzenlemesi yaparak rant sağladığı belirlendi. Bu sayede 68 bin metrekarelik ek inşaat alanı kazanılarak fazladan 680 daire yapıldı. Usulsüzlükle ‘Kameroğlu Metrohome Suits’te 4 milyar 760 milyon TL’lik rant sağlandı.

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Giriş Tarihi :09 Nisan 2025 , 06:58 Güncelleme Tarihi :09 Nisan 2025 , 06:58
CHP’li Ekrem İmamoğlu’ndan Beylikdüzü’nde tek projede 4,7 milyarlık rant!

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı usulsüzlüklere bir yenisi eklendi. Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde D-100 karayoluna cephede bulunan 125 ada 2 parsel ve 124 ada 3 parseldeki 44 bin metrekarelik boş alana 2007 yılında emsal 3 yükseklik serbest konut alanı olarak imar düzenlemesi yapıldı. Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde alana yapı ruhsatı düzenlendi ancak mimari projede emsal 3.9 yükseklik serbest uygulaması yapıldı.

Beylikdüzü'ndeki siteler (Sabah)Beylikdüzü'ndeki siteler (Sabah)

TEK PROJEDE 4,7 MİLYARLIK RANT
Bu sayede 68 bin metrekarelik ek inşaat alanı kazanılarak fazladan 680 daire yapıldı. İmamoğlu başkanlığında yapılan bu usulsüzlükle 'Kameroğlu Metrohome Suits'te 4 milyar 760 milyon TL'lik rant sağlandı. Konu hakkında bilgi veren AK Parti Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi Muhammed Ömer Tüncel de proje kapsamında ciddi usulsüzlükler yaşandığını ifade etti. Sabah'tan Barış Savaş'ın haberine göre, 21 Ocak 2007 tarihinde İBB tarafından onaylanan imar planında söz konusu parsellerin, emsal 3, yükseklik serbest konut alanı olarak belirlendiğini belirten Tüncel, "18 Ağustos 2016 tarihinde verilen yapı ruhsatlarında mimari projelerde emsal 3 yerine 3.9 olarak uygulandı. Bu değişiklikle yaklaşık 68 bin metrekarelik ek inşaat alanı kazanıldı. Bu ise yaklaşık 680 adet fazladan daireye denk geliyor. Elde edilen bu farkla yaklaşık 4 milyar 760 milyon TL değerinde rant sağlandı" dedi.

Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)

"BOŞ ALANDA ARTIŞ OLMAZ"
Bir parselin parsel alanı oranında artış olabilmesi için 'ancak kentsel dönüşümü sağlamak amacıyla yapılabilir' hükmünün bulunduğunu belirten Tüncel, "Parsellerin bulunduğu alanda plan hükümleri açıktır. Bir parselde parselin alanı oranında artış olabilmesi için ilgili planın plan notlarının 23.5 maddesinin başında kentsel dönüşümü sağlamak için yalnızca artış yapılabileceği yani boş parselde artış yapılamayacağı ve yine bu artışın sadece taban oturumu katsayısı verilen parsellerde yapılabileceği açıkça yazılmıştır. Oysaki bu parsellerde taban oturumu katsayısı olmayıp emsal vardır. Yani bu parsellerde imar planına göre artış uygulanması mümkün olmamasına rağmen İmamoğlu'nun belediye başkanı olduğu dönemde böyle bir uygulama yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu (AA)Ekrem İmamoğlu (AA)

SUSPUS OLDULAR
Beylikdüzü Belediye Meclisi'nde konu hakkında birçok kez soru önergesi verdiklerini ancak cevap alamadıklarını kaydeden Tüncel, 4 milyar 760 milyon TL'lik rantın takipçisi olacaklarını kaydetti.

İMAR ARTIŞI VERİLDİKTEN KISA SÜRE SONRA BAŞKA PROJEDEN VİLLA ALDI
İmamoğlu'nun, kendi onayıyla sağlanan imar kıyağı ile 2017 yılında başlanan projeden kısa bir süre sonra Kameroğlu İnşaat'ın Büyükçekmece'de yaptığı Pelican Hill Ihlamur Evleri'nde göl manzaralı bir villa satın aldığı iddia edildi.

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