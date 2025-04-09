İstanbul ve Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu: Tonlarca zehir ele geçirildi 16 şüpheli yakalandı

Yerlikaya operasyonda, 7 milyon 150 bin adet uyuşturucu hap, 2 ton 680 kg uyuşturucu hap yapımında kullanılan kimyasal madde ve 10 kg (yaklaşık 1 ton bonzai yapılabilecek) ham madde ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul ve Diyarbakır 'da elebaşılığını M.Z.U.'nun yaptığı uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi.

İstanbul 'da 2 ayrı Uyuşturucu İmalathanesine ve Diyarbakır 'da elebaşılığını M.Z.U.'nun yaptığı Uyuşturucu Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlediğimiz operasyonumuzda; 7 Milyon 150 Bin adet Uyuşturucu Hap, 2 Ton 680 Kg Uyuşturucu Hap yapımında kullanılan Kimyasal Madde, 10 kg (yaklaşık 1 ton Bonzai yapılabilecek) ham madde ele geçirildi

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "7 Milyon 150 bin adet uyuşturucu hap, 2 Ton 680 kg uyuşturucu hap yapımında kullanılan kimyasal madde ve 10 kg (yaklaşık 1 ton bonzai yapılabilecek) ham madde ele geçirildi"

Operasyondan görüntüler (Ekran görüntüsü)

Operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu uyuşturucu madde imalatçısı 16 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;

Başakşehir ve Esenler ilçelerinde 2 ayrı uyuşturucu imalathanesi olmak üzere, Esenyurt, Bağcılar, Bakırköy, Bayrampaşa, ve Kartal ilçelerinde; Diyarbakır'da M.Z.U.'nun elebaşılığını yaptığı Uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik toplamda: 4 ayrı araca ve 12 ayrı adrese yapılan operasyonlarda;

7 milyon 150 bin adet uyuşturucu hap,

2 ton 680 kg uyuşturucu hap üretiminde kullanılan kimyasal madde,

10 kg (yaklaşık 1 ton Bonzai yapılabilecek) hammadde,

1 milyon adet boş uyuşturucu hap kapsülü ele geçirildi.