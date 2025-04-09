CHP ve Kandil aynı çizgide! PKK "Kent Uzlaşısı'na sahip çıkıyorum" diyen Özgür Özel'e sahip çıktı: Mustafa Karasu'dan skandal sözler

PKK ʺKent Uzlaşısı'na sahip çıkıyorumʺ diyen Özgür Özel'e sahip çıktı (Takvim.com.tr)







SİLAH BIRAKMAMAK İÇİN İMAMOĞLU BAHANESİ



Saraçhane'deki vandalların sokakları karıştırmasını destekleyen Karasu, silah bırakmamak için "İmamoğlu" bahanesine sığındı. "İstanbul'daki bu uygulama, bizim geliştirmeye çalıştığımız, önderliğin geliştirmeye çalıştığı sürece bir sabotajdır" dedi.



Karasu şöyle konuştu:

Dolayısıyla İstanbul'da yaşananlara dair de Kürtlerin tutumu net. O uygulama haksızdır, antidemokratiktir. Yargı sopasıyla yapılıyor. Ekrem İmamoğlu da öyle içeri alındı. Kim inanır? Hangi Kürt inanır?



Bu konuda Kürtlerin tavrı çok nettir. Herkes de biliyor ki haksızdır, mücadele de haklıdır. Bu yönüyle İstanbul'daki bu uygulama, bizim geliştirmeye çalıştığımız, önderliğin geliştirmeye çalıştığı sürece bir sabotajdır. Kuşkuları artırmaktır. Muhalefet haklı olarak, "Bunlar nasıl Kürt sorununu çözecek?" diyor. Kimse de buna haksız diyemez.