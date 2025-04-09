CHP ve Kandil aynı çizgide! PKK "Kent Uzlaşısı'na sahip çıkıyorum" diyen Özgür Özel'e sahip çıktı: Mustafa Karasu'dan skandal sözler

CHP'nin olaylı olağanüstü kurultayında yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı, eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın hüküm giydiği Kent Uzlaşısı'na sahip çıktı.
Özel, sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu söyledi.
Özgür Özel belediye kadrolarının PKK iltisaklı isimlere peşkeş çekildiği ʺKent Uzlaşıʺna sahip çıktı (Takvim.com.tr)
"BEN TALİMAT VERDİM, SORUMLULUK BANA AİT"
Partinin genel başkanı olarak bu konuda talimat verdiğini ifade edip "Ben, adına 'kent uzlaşısı' da deseler, bizim Türkiye İttifakı dediğimiz bu süreçte belediye başkanlarımız neyle suçlanıyorsa, partinin genel başkanı olarak benim talimatım olduğunu ve sorumluluğun bana ait olduğunu açıkça ifade ediyorum" dedi.
Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda tutuklanan Ekrem İmamoğlu ise ifadesinde "Kent Uzlaşısı bana değil DEM Parti yöneticilerine sorulmalıdır" diyerek işbirliğini gizlemeye çalıştı.
PKK ʺKent Uzlaşısı'na sahip çıkıyorumʺ diyen Özgür Özel'e sahip çıktı (Takvim.com.tr)
ÖZGÜR ÖZEL KENT UZLAŞISINA, KANDİL ÖZGÜR ÖZEL'E SAHİP ÇIKTI
Özel'in "Sorumluluğu bana ait" dediği, İmamoğlu'nun topu DEM Parti'ye attığı Kent Uzlaşısı'nı Kandil de sahiplendi.
PKK elebaşı Mustafa Karasu, "Özgür Özel "Ben bu kent uzlaşısına sahip çıkıyorum" dedi. Evet, sahip çıkılması gereken budur. Çünkü Kürt-Türk ilişkisi nasıl kurulacak, nasıl ortaklık yapılacak, ortak yaşam nasıl olacak? Böyle kurulacak" ifadelerini kullandı.
CHP ve DEM Parti arasındaki seçim ittifakını savunan Karasu, "Kent uzlaşısı, ne olmuş yani? DEM PARTİ ile CHP anlaşma yapmış, uzlaşmış; olabilir. CHP de yapar" şeklinde konuştu.