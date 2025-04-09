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Barajlarda bahar bereketi! 9 Nisan 2025 İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

Nisan ayı bereketli yağışlarla birlikte geldi. Hafta boyunca etkili olan yağışlı hava İstanbul’daki barajları da olumlu etkiledi. Özellikle Alibey, Istrancalar, Terkos ve Ömerli gibi kritik barajlardaki su seviyesi artış gösterdi. Peki 9 Nisan 2025 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul barajlarında son durum ne? İşte İSKİ verilerine göre baraj doluluk oranlarına dair güncel grafik ve detaylar...

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Giriş Tarihi :09 Nisan 2025 , 10:01 Güncelleme Tarihi :09 Nisan 2025 , 10:03
Barajlarda bahar bereketi! 9 Nisan 2025 İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

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İstanbul'da hafta boyunca etkili olan yağışlı hava, megakentte barajları da olumlu etkiledi. Özellikle Alibey, Istrancalar, Terkos ve Ömerli gibi kritik barajlardaki su seviyesi artış gösterdi.

İSKİİSKİ

9 Nisan 2025 baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

9 Nisan Çarşamba günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 82,31 olarak kaydedildi.

İSKİİSKİ

9 Nisan İstanbul baraj doluluk oranları grafiği

Ömerli: %94

Darlık: %79

İSKİİSKİ

Elmalı: %95

Terkos: %83

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Alibey: %64

Büyükçekmece: %75

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sazlıdere: %58

Istrancalar: %99

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kazandere: %94

Pabuçdere: %93

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