Barajlarda bahar bereketi! 9 Nisan 2025 İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

İstanbul'da hafta boyunca etkili olan yağışlı hava, megakentte barajları da olumlu etkiledi. Özellikle Alibey, Istrancalar, Terkos ve Ömerli gibi kritik barajlardaki su seviyesi artış gösterdi.
İstanbul'da hafta boyunca etkili olan yağışlı hava, megakentte barajları da olumlu etkiledi. Özellikle Alibey, Istrancalar, Terkos ve Ömerli gibi kritik barajlardaki su seviyesi artış gösterdi.
9 Nisan 2025 baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
9 Nisan Çarşamba günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 82,31 olarak kaydedildi.
9 Nisan İstanbul baraj doluluk oranları grafiği
Ömerli: %94
Darlık: %79
Elmalı: %95
Terkos: %83
Alibey: %64
Büyükçekmece: %75
Sazlıdere: %58
Istrancalar: %99
Kazandere: %94
Pabuçdere: %93