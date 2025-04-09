Başkan Erdoğan davet etti: Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto Türkiye’ye geliyor

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacak.

GÖRÜŞME KÜLLİYE'DE

Ziyaret kapsamında 10 Nisan Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye-Endonezya ilişkilerinde stratejik ortaklığın daha da derinleştirilmesi hedefleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şubat ayında resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Endonezya'da, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'ya ʺTürkiye'nin yerli elektrikli otomobili Toggʺu hediye etti (Takvim.com.tr Arşiv)

HANGİ MESELELER ELE ALINACAK?

Liderlerin, ikili iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımları değerlendireceği görüşmelerde, ayrıca güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında da kapsamlı fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Ziyaretin, Türkiye ile Güneydoğu Asya'nın en büyük ülkelerinden biri olan Endonezya arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri daha ileriye taşıması öngörülüyor.