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MEB'den "okullar erken kapanacak" iddialarına yalanlama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaz tatilinin erkene çekileceğine dair haberlerin doğru olmadığını, okulların daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran'da sona ereceğini bildirdi.

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Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 12:28 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 12:32
MEB’den okullar erken kapanacak iddialarına yalanlama

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaz tatilinin erkene çekileceğine dair haberlerin doğru olmadığını, okulların daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran'da sona ereceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün bazı basın ve yayın organlarında, "MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek" başlıklı haberin yer aldığı belirtildi.

MEB (AA)MEB (AA)

Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi"nin, 28 Mayıs 2024'te kamuoyuyla paylaşıldığı ve eğitim öğretim süreçlerinin açıklanan takvim doğrultusunda devam ettiği vurgulandı.

Eğitim (AA)Eğitim (AA)

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran'da sona erecektir. İlgili '2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi', kamuoyuna duyurulduğu günden beri 'https://www.meb.gov.tr/2024-2025-egitim-ogretim-yili-takvimi-aciklandi/haber/33888/tr' adresinde yayında olmasına rağmen yapılan haberler ya özensizce ya da art niyetlidir. Kaynağından araştırılmadan veya kasıtlı olarak asılsız iddialar içeren, yalan ve yanıltıcı bilgilerle kamuoyunun gündemini meşgul eden, milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velimizi yanlış yönlendiren bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir."

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