Ramazan Bayramı tatilindeki kazalarda 74 kişi hayatını kaybetti: 6 bin 268 kazanın yüzde 41’i hız ihlalinden

İçişleri Bakanlığı olarak, biz de; bu anlamlı günlerin, tek bir hanede dahi, acıya dönüşmemesi için, ''Yolun sonu bayram olsun'' diyerek; seferber olduk!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sunumu (Ekran görüntüsü)

25 Mart tarihinde; Ramazan Bayramı tatiline yönelik, trafik tedbirlerinin alınması; Bayramın huzur ve güven içinde geçmesi için;

81 il Valiliğimize, ''Trafik Tedbirleri''ni içeren genelgemizi gönderdik.

26 Mart-8 Nisan tarihleri arasında, 14 gün boyunca, trafik güvenliğini en üst seviyeye taşıdık.

Amacımız çok netti: ''Tek bir canımızı dahi, trafik kazasında kaybetmeyelim!'' Bu hedef doğrultusunda; 69 bin 11 polis ve jandarma personelimiz, Ülkemizin dört bir yanında, trafik denetimlerini yapmak üzere, görev başındaydılar... Bu süre zarfında; 468 ortalama hız tespit sistemiyle, 19 bin 326 km'lik yolu denetledik.

Otobüs kazalarını önlemek adına, ek önlemler de aldık. 720 personelimiz; sivil yolcu gibi otobüslere binerek, Sürücüleri, yolculuk sırasında denetlediler.

1.271 radar aracıyla, hız kontrollerimizi artırdık. Drone ve helikopterlerle, 3 bin 81 saat havadan denetim yaptık.

Geçen yılki Ramazan Bayramı tatiline göre: Denetim sayımızı %30,6 artırdık. Ve toplamda da 4 milyon 957 bin 939 aracı denetledik. Bu denetimlerimiz sonrasında: 593 bin 654 sürücüye cezai işlem uygulandı. 48 bin 21 araç, ''eksiklikleri giderilinceye kadar'' trafikten men edildi. 7 bin 720 sürücünün ise ehliyetine el konuldu.