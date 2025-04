Ramazan Bayramı tatilindeki kazalarda 74 kişi hayatını kaybetti: 6 bin 268 kazanın yüzde 41’i hız ihlalinden

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sunumu (Ekran görüntüsü)

2024 yılı Ramazan Bayramı tatilinde, 6 bin 574 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiş; Bu kazalarda: maalesef olay yerinde, 75 canımızı yitirmiştik… 10 bin 909 vatandaşımız da yaralanmıştı.

74 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bu yılki Ramazan Bayramı tatilinde ise; Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası % 4,6 azalarak, 6 bin 268'e geriledi.

Bu kazalarda da maalesef 74 vatandaşımız, olay yerinde hayatını kaybetti. 10 bin 199 kişi de yaralandı.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Verdiğim bu sayılar, herhangi bir istatistik değil... Her biri, ayrı ayrı bir can! Garip kalmış bir yuva, yarım kalmış bir hayat. Öksüz kalmış bir çocuk. Acıyla hatırlayacakları bir bayram! Evet, maalesef bu bayram tatilinde: her gün 8 canımızı yollarda yitirdik. Her gün bir şehrimize kara haber düştü.