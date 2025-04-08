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Belediye çalışanlarına parmak sallayarak tehditler savurdu! CHP'li Burak Korkmaz hakkında soruşturma başlatıldı

CHP'li İBB ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Burak Korkmaz, belediye çalışanlarını "Yeri zamanı geldiğinde gereğini yaparız" diyerek tehdit etti. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Korkmaz hakkında soruşturma başlattı.

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Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 20:28 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 20:58
Belediye çalışanlarına parmak sallayarak tehditler savurdu! CHP’li Burak Korkmaz hakkında soruşturma başlatıldı

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CHP'li İBB ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Burak Korkmaz, belediye çalışanlarını "Yeri zamanı geldiğinde gereğini yaparız" diyerek tehdit etti.

Belediye çalışanlarına tehditler savuran CHP'li Burak Korkmaz hakkında soruşturma başlatıldı!

"YERİ ZAMANI GELDİĞİNDE GEREĞİNİ YAPARIZ"
Korkmaz, "Ben buradan müdürleri, memur arkadaşları uyarmak istiyorum, kendilerine gelsinler. Sağa sola bilgi sızdırmayı bıraksınlar. Bu bilgi sızdıranlar arkadaşların isimlerinin hepsi bizde var. Yeri zamanı geldiğinde gereğini yaparız. Burada özellikle önceki yönetimden duran arkadaşlar, bilgi sızdırmaya devam ederse onlar hakkında gerekli işlemleri yapmakta özgürüz diye düşünüyorum" ifadelerine yer vermişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Burak Korkmaz hakkında soruşturma başlattı.

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