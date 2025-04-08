Belediye çalışanlarına parmak sallayarak tehditler savurdu! CHP’li Burak Korkmaz hakkında soruşturma başlatıldı

CHP'li İBB ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Burak Korkmaz, belediye çalışanlarını "Yeri zamanı geldiğinde gereğini yaparız" diyerek tehdit etti.

"YERİ ZAMANI GELDİĞİNDE GEREĞİNİ YAPARIZ"

Korkmaz, "Ben buradan müdürleri, memur arkadaşları uyarmak istiyorum, kendilerine gelsinler. Sağa sola bilgi sızdırmayı bıraksınlar. Bu bilgi sızdıranlar arkadaşların isimlerinin hepsi bizde var. Yeri zamanı geldiğinde gereğini yaparız. Burada özellikle önceki yönetimden duran arkadaşlar, bilgi sızdırmaya devam ederse onlar hakkında gerekli işlemleri yapmakta özgürüz diye düşünüyorum" ifadelerine yer vermişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Burak Korkmaz hakkında soruşturma başlattı.