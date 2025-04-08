CHP'de "Özel" kesikler! Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'na yakın isimleri saf dışı bıraktı

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan (AA) TAN GELDİ Özel'in anahtar listeye almadığı bir diğer dikkat çekici isim ise Dışişlerinden Sorumlu Genel Bakan Yardımcısı İlhan Uzgel oldu. Uzgel yerine emekli büyükelçi Namık Tan'ın listeye dâhil edildiği değerlendiriliyor.

Eski CHP İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek (AA)

İŞTE "DON"DURAN SÖZLERİN ANLAMI

CHP olağanüstü kurultayında beş dakika geç kaldığı için adaylığı kabul edilmediğini söyleyen Berhan Şimşek, "Özgür Özel ve yanındakiler tablalı don giyerken ben duvarlara CHP yazıyordum" dedi. Tablalı don detayı ise dikkat çekti ve insanlar 'Tablalı don nedir?' diye Google'da araştırdı.



Tablalı don, genellikle çocuklar için kullanılan, lastikli değil de önden düğmeli, bağcıklı veya geniş tabanlı (oturak kısmı bol) iç çamaşırı tarzında bir don olarak tanımlanıyor. Tablalı kelimesi burada "geniş, yayvan, düz" anlamında kullanıldığı düşünülüyor. Tablalı don, Kastamonu, Sinop, Kırşehir, Çankırı'da geleneksel olarak kadınların giydiği bir iç giyim parçasıdır.