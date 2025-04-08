Ümit Özdağ hakkında iddianame tamamlandı! Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik... 7 yıl 10 ay 15 gün hapis istemi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 21 Ocak 2025'te "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçundan tutuklandı.



Özdağ hakkında yürütülen soruşturmalardan biri olan "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasına ilişkin 4 yıl 8 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle iddianame düzenlendi.



Değerlendirme yapan İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi, söz konusu konuşmanın Antalya'da gerçekleşmiş olması gerekçesiyle 'yetkisizlik' kararı verilerek dosya Antalya Asliye Ceza Mahkemesine gönderdi.

7 YIL 10 AY 15 GÜN HAPİS İSTEMİ

Ümit Özdağ hakkında devam eden diğer soruşturmada tamamlandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Özdağ'ın X paylaşımlarına yer verildi.



Özdağ'ın "Zincirleme şekilde basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçunda 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis istendi. Siyasi yasak istemli İddianame gönderildiği mahkemece değerlendiriliyor.