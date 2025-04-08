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Başkan Erdoğan: Sahaya inin vatandaşa anlatın

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı bugün Başkan Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak. Erdoğan’ın CHP öncülüğünde ortaya atılan boykot ve sokak olaylarının ekonomiye etkilerinin vatandaşa anlatılması talimatı vermesi bekleniyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Nisan 2025
Başkan Erdoğan: Sahaya inin vatandaşa anlatın

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün gerçekleştirilecek AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık etmesi öngörülüyor. Erdoğan'ın AK Parti teşkilatlarına önemli talimatlar vereceği ifade ediliyor.

Gerçekleştirilecek Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na 81 ilden il başkanlarının, milletvekillerinin ve bazı İlçelerden yönetimlerin katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda yoğun bir gündem ele alınacak ve Erdoğan'ın teşkilata vereceği talimatlarla yerel siyasete dair yol haritası üzerinde durulacak.

BOYKOTU İZAH EDİN
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP tarafından gerçekleştirilen boykot ve sokak hareketlerine ilişkin teşkilatlara açıklamalarda bulunması ve bu doğrultuda talimatlar vermesi öngörülüyor.

Erdoğan'ın, CHP'nin boykot ve sokak hareketlerini tetiklemesinin yerli ve milli markalar, ekonomi, esnaf ve vatandaş üzerindeki olumsuz etkilerinin sahada anlatılmasına yönelik direktif vereceği öne sürüldü. MEHMET FAHRİ ÖZKAN

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