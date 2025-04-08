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Soykırımcı İsrail'in katliamından sağ kurtulan sağlıkçı: Yüzüstü yatmasaydım ölmüştüm

Katil İsrail, Gazze’de 15 ilk yardım görevlisini katletti. Sağ kurtulan tek sağlıkçı olan Münzir Abid, “İşkence o kadar şiddetliydi ki ölüp kurtulmayı istedim. Yüzüstü yatmasaydım ben de ölmüştüm” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Nisan 2025
Soykırımcı İsrail’in katliamından sağ kurtulan sağlıkçı: Yüzüstü yatmasaydım ölmüştüm

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İsrail, Gazze'de bebek, çocuk, yaşlı demeden 50 bin Filistinliyi hayattan kopardı. 23 Mart günü yapılan saldırı ise bardağı taşırdı. İsrail ordusu, Gazze'deki sağlıkçıları hedef aldı. 15 ilk yardım görevlisini öldürdü. Cenazeleri ise kuma gömdü. Saldırıdan sağ kurtulan tek kişi olan sağlıkçı Münzir Abid, kullandıkları araçların üzerinde Filistin Kızılayı logosu bulunduğunu, ikaz ve acil durum farlarının yandığını aktardı.

Birden araçlarına açılan ateşle sedyenin yan tarafına yüzüstü yattığını belirten Abid, "Arkadaşlarımın sadece son nefeslerini verişlerini duydum. Aracın arkasına yüzüstü yatmasaydım ben de ölmüştüm." dedi. İsrail askerlerinin kendisine çok şiddetli işkenceler yaptığını belirten Abid, "Tüfek dipçikleriyle dövüp işkence ettiler. Adımı, adresimi, yaşımı ve 7 Ekim'de nerde olduğumu sordular. 'Buraya neden geldin, burası askeri bölge' dediler. Ama orası 'kırmızı bölge' değil insanların normal bir şekilde hareket ettiği 'yeşil bölge' idi" diye konuştu.

52 ÇOCUK AÇLIKTAN CAN VERDİ
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılarda yetersiz beslenme nedeniyle 52 çocuk hayatını kaybetti. İsrail, bölgeye bir buğday tanesinin bile giremeyeceğini açıkladı. Gazze'de gıda tedarikinin sağlanamaması halinde ölümlerin artabileceği uyarısı yapıldı. Gazze'deki Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu er- Riş, temel ilaçların yüzde 59'u ve tıbbi malzemelerin yüzde 37'sinin tükenmiş olduğu, sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle tedavi için Gazze dışına çıkması gereken 13 bin hasta ve yaralının sağlık durumunun kötüleştiğini belirtti.

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