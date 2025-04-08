ABD Başkanı Trump Başkan Erdoğan’a övgüler dizdi!

Trump, Beyaz Saray'da Netanyahu ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan'a övgüler dizdi: Onu seviyorum, çok zeki ve güçlü bir lider. Erdoğan'a '2 bin senedir kimsenin yapamadığı şeyi yaptınız. Suriye'yi aldınız' dedim.



ERDOĞAN KİMSENİN YAPAMADIĞINI YAPTI

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da katil Netanyahu ile bir araya geldi. İkili kameraların karşısına geçti. Trump, "Erdoğan ile harika bir ilişkim var. Onu seviyorum, o da beni seviyor. Netanyahu'ya, 'Türkiye ile bir sorununuz varsa çözebileceğimi düşünüyorum. Ama makul olmalısın' dedim. Erdoğan'a 'İki bin senedir kimsenin yapmadığı şeyi yaptın. Suriye'yi aldınız' dedim. Hakkını teslim etmek lazım. Erdoğan çok zeki ve güçlü bir lider" ifadesini kullandı.



TÜRKIYE İLE ÇATIŞMAK İSTEMİYORUZ

Netanyahu, "Türkiye ile Suriye'de çatışmak istemiyoruz. Trump ile bu çatışmayı nasıl önleyebileceğimizi görüştük" dedi.

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