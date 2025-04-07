PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan AK Parti MYK'yı topladı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. MYK'nın ana gündemi Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı sokak ve boykot çağrısı olacak. Siyonist İsrail'in Türkiye korkusuyla yaptığı saldırgan açıklamalar ve ABD Başkanı Trump'ın ilave vergileri de masada olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Nisan 2025 , 16:19 Güncelleme Tarihi :07 Nisan 2025 , 16:00
Başkan Erdoğan AK Parti MYK’yı topladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı, saat 15.15'te başladı.

AK Parti MYK toplanıyor

SICAK BAŞLIKLAR ELE ALINACAK
1 aylık aradan sonra gerçekleşecek toplantıda mali ve idari işler, tanıtım ve medya, dış ilişkiler ve ekonomi işleri başkanlıkları sunumlar yapacak. Siyasetin sıcak başlıkları da toplantıda ele alınacak.

Başkan Erdoğandan CHPnin boykot çağrılarına sert tepki: Milletim affetmediBaşkan Erdoğandan CHPnin boykot çağrılarına sert tepki: Milletim affetmedi

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" HEDEFİ MASADA
AK Parti MYK'sında "Terörsüz Türkiye" hedefinde ortaya koyulan çabaların mercek altına alınması bekleniyor.

CHP'NİN SKANDAL SOKAK VE BOYKOT ÇAĞRISI GÜNDEMDE
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla başlayan sokak eylemleri de toplantıda ele alınacak. Kamu güvenliği ile huzur-güven ortamının sağlanması için alınan ve alınacak tedbirler istişare edilecek. Türkiye ekonomisini hedef alan skandal boykot çağrısı da ele alınacak.

Gazze’de kan donduran katliam! İsrail bombaladı sivillerin uzuvları havaya fırladıGazze’de kan donduran katliam! İsrail bombaladı sivillerin uzuvları havaya fırladı

BÖLGESEL VE KÜRESEL GELİŞMELER

Bölgesel ve küresel gelişmeler de AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun masasında olacak.

İsrail'in Gazze'de ateşkesi bozmasının ardından yaşanan gerginliğin yanı sıra İsrailli bakanların Başkan Erdoğan'a dönük açıklamaları ve verilen cevaplar MYK'da ele alınacak. Suriye'nin yeni yönetimi ile ilişkiler ve Ukrayna-Rusya savaşında kalıcı barışın sağlanması yolunda yürütülen çabaların da toplantının gündeminde olması bekleniyor.

Trump tarifesi milyarderleri de vurdu: Bir günde servet kaybettiler! Çinden misilleme geldi Wall Street çakıldıTrump tarifesi milyarderleri de vurdu: Bir günde servet kaybettiler! Çinden misilleme geldi Wall Street çakıldı

ABD'NİN GÜMRÜK VERGİSİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni vergi düzenlemesi ile Türkiye'den ithal edilen ürünlere de yüzde 10 ek vergi uygulanacak.

Yeni düzenlemenin Türkiye-ABD ticari ilişkilerine etkileri ve ihracatçıya etkilerinin en aza indirilmesi için önlemler masada olacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
’Ekrem ağrısı’ndan kurtuldu ’Özgür’lüğe koşuyor! CHP’de Özel hesaplar: Genel Başkan doğal cumhurbaşkanı adayıdır formülü
Başkan Erdoğan AK Parti MYK’yı topladı
Türk Telekom
5 soruda küresel piyasalardaki tarife depremi! Türkiye için avantajları neler? Trump açıkladı iş dünyası fırsatı gördü
CHP’nin beklediği ’İngiliz desteği’ geldi! Tetiği çektiren FT, tetikçi FETÖ’nün gelini: Elif Shafak’tan Türkiye’ye dış müdahale çağrısı
Bir intihar ve bir Ekrem İmamoğlu mağduru daha! Cebinden çıkan not her şeyi anlattı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan çıplak arama iddialarına sert tepki Böyle bir şey söz konusu değildir
Küresel piyasalarda ’Kara Pazartesi!’ Trump’ın vergi hamlesi piyasaları altüst etti | Altın, petrol, bitcoin, borsa...
Bakan Mehmet Şimşek’ten flaş enflasyon açıklaması: Ekonomideki son çalkantı kalıcı değil
Taraftarın hayali gerçek oluyor! Fenerbahçe’den transfer
Aslı Baykal’dan CHP’li Özgür Özel’e sert tepki: İpi ABD iç siyasetinin bir kanadının elinde!
Şampiyonu bu maçlar belirleyecek! İşte kalan fikstür
Prof diye gazlanıyor ’kopyala yapıştır’dan öteye gidemiyor! Özgür Demirtaş fena patladı... Çalıntı tweeti sildi abonelik dilendi
HAVA DURUMU CANLI | Kutup havası yurda giriş yaptı! Bahar bu sene geç mi gelecek? Kar İstanbul’un kapısına dayandı
Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi transferi!
Tek adaylı olağanüstü seçim tiyatrosu! CHP’de Özgür Özel yeniden genel başkan
FETÖ’nün finansörü Dumankaya Holding hakkında Yargıtay’dan skandal karar!
Cunta=CHP! AK Parti ve kabineden milli irade düşmanı Özgür Özel’e peş peşe çok sert tepki: Kötü niyetli bir siyasi cahil
PROMOSYONDA NİSAN KAMPANYASI! Gözler SGK’da! Zamlı emekli promosyonu ne zaman? En yüksek hangi banka veriyor?
Binbir Gece, Küçük Kadınlar, Kara Ekmek’in yıldızından acı haber! Usta oyuncu Ahmet Levendoğlu hayatını kaybetti