Başkan Erdoğan AK Parti MYK’yı topladı

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki toplantı, saat 15.15'te başladı. AK Parti MYK toplanıyor SICAK BAŞLIKLAR ELE ALINACAK

1 aylık aradan sonra gerçekleşecek toplantıda mali ve idari işler, tanıtım ve medya, dış ilişkiler ve ekonomi işleri başkanlıkları sunumlar yapacak. Siyasetin sıcak başlıkları da toplantıda ele alınacak.

Başkan Erdoğandan CHPnin boykot çağrılarına sert tepki: Milletim affetmedi "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" HEDEFİ MASADA

AK Parti MYK'sında "Terörsüz Türkiye" hedefinde ortaya koyulan çabaların mercek altına alınması bekleniyor. CHP'NİN SKANDAL SOKAK VE BOYKOT ÇAĞRISI GÜNDEMDE

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla başlayan sokak eylemleri de toplantıda ele alınacak. Kamu güvenliği ile huzur-güven ortamının sağlanması için alınan ve alınacak tedbirler istişare edilecek. Türkiye ekonomisini hedef alan skandal boykot çağrısı da ele alınacak.