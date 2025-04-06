CHP’li ABB bünyesindeki BELPA buz pisti, sular altında kaldı!

Ankara Bahçelievler'de ABB bünyesinde ağır aksak hizmet veren BELPA Buz Pisti, önceki akşam saatlerinde sular altında kaldı. Sporcular buzda kayarken çatının farklı noktalarından su akmaya başladığını görüncü büyük şok yaşadı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş göreve geldiğinde kapatılan tesisin Şubat 2022'de açılışı yapılmış, ancak kısa süre sonra tekrar kapatılmıştı. Ardından 2024'te tesis tam anlamıyla hazır olmamasına rağmen seçim yatırımı olarak apar topar açılmıştı. Vatandaşlar, Yavaş yönetimine tepkilerini haykırdı.