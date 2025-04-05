Bakan Fidan: İsrail ile çatışmak istemiyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Reuters haber ajansına konuştu. Fidan, Türkiye'nin İsrail ile Suriye'de karşı karşıya gelmek istemediğini söyledi. Bakan Fidan, İsrail saldırılarının Suriye'nin yeni hükümetinin, DAEŞ terör örgütü ve diğer tehditleri caydırma yeteneğini zayıflattığını ifade etti. Fidan, Türkiye'nin Suriye, Ürdün, Lübnan ve Irak ile birlikte DAEŞ'e karşı bölgesel bir platform oluşturmak istediğini dile getirdi. Fidan İran'a karşı herhangi bir saldırı görmek istemediğini de kaydetti. Ayrıca Trump'ın ABD yaptırımlarının kaldırılması için çözüm bulabileceğinden umutlu olduğunu sözlerine ekledi.

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