AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Erdoğan ve Bahçeli" mesajı: Yolumuza daha kararlı ve güçlü şekilde devam edeceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği kalp ameliyatının ardından 66 gün sonra mesaisine başladı.

AK PARTİ'DEN MESAJ: DAHA KARARLI VE GÜÇLÜ ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bahçeli'ye gemiş olsun dileklerini ileterek, "Yakın coğrafyamızdaki şartların giderek zorlaştığı bu dönemde, yolumuza daha kararlı ve güçlü şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Çelik şunları söyledi:

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli mesaisine yeniden başladı. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bahçeli'nin devlet ve millet hayatımız için ortaya koyduğu irade, "terörsüz Türkiye" ve bölge barışı için yürüttüğü kararlı siyaset tarihi öneme sahiptir.

Etrafımızdaki gelişmeler, Cumhur İttifakı'mızın ortaya koyduğu hedeflerin önümüzdeki dönem için hayati önemde olduğunu ve belirleyeci olacağını daha net şekilde göstermiştir. Yakın coğrafyamızdaki şartların giderek zorlaştığı bu dönemde, yolumuza daha kararlı ve güçlü şekilde devam edeceğiz."