CHP’nin boykot çağrısı halktan karşılık bulamadı: Harcamalar Mart ayı ortalamasını aştı!

2 Nisan'daki kartlı işlemler, bir önceki güne göre 2 katına çıktı: 1 Nisan kartlı alışveriş: 14 milyar TL, 2 Nisan kartlı alışveriş: 28 milyar TL



Hulusi Akar, boykotu böyle yorumladı:



NERDEN BAKSAN AHMAKÇA!

Ekrem İmamoğlu yolsuzluktan tutuklandı. CHP Genel Başkanı Özel illegal gruplarla el ele verip esnafı hedef aldı. Boykot çağrısı yaptı. Ama vatandaş umursamadı. Tam aksine harcamalar daha da arttı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 1 Nisan'da 14 milyar TL olan alışveriş miktarı 2 Nisan'da 28 milyar TL'ye çıktı. Bu rakam, bayram haftasındaki harcamalardan da fazlaydı. Nakit ödemeler de cabası.



TÜRKİYE ATV İZLEDİ

Özel, atv'de yayınlanan Ziraat Kupası çeyrek final maçını "İzlemeyin" çağrısında bulundu.

Ama vatandaş karşı durdu! Fenerbahçe-Galatasaray maçının reytingi 22.62'yi, izlenme payı % 49.72'yi buldu. Yani her iki kişiden biri, atv ekranı başına kuruldu.

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