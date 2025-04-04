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CHP'nin boykot çağrısı halktan karşılık bulamadı: Harcamalar Mart ayı ortalamasını aştı!

CHPnin alışveriş ve ATV boykotu çağrısı halktan karşılık bulamadı. 2 Nisan’daki kartlı işlemler, bir önceki güne göre 2 katına çıktı. Harcamalar Mart ayı ortalamasını aştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Nisan 2025
CHP’nin boykot çağrısı halktan karşılık bulamadı: Harcamalar Mart ayı ortalamasını aştı!

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2 Nisan'daki kartlı işlemler, bir önceki güne göre 2 katına çıktı: 1 Nisan kartlı alışveriş: 14 milyar TL, 2 Nisan kartlı alışveriş: 28 milyar TL

Hulusi Akar, boykotu böyle yorumladı:

NERDEN BAKSAN AHMAKÇA!
Ekrem İmamoğlu yolsuzluktan tutuklandı. CHP Genel Başkanı Özel illegal gruplarla el ele verip esnafı hedef aldı. Boykot çağrısı yaptı. Ama vatandaş umursamadı. Tam aksine harcamalar daha da arttı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 1 Nisan'da 14 milyar TL olan alışveriş miktarı 2 Nisan'da 28 milyar TL'ye çıktı. Bu rakam, bayram haftasındaki harcamalardan da fazlaydı. Nakit ödemeler de cabası.

TÜRKİYE ATV İZLEDİ
Özel, atv'de yayınlanan Ziraat Kupası çeyrek final maçını "İzlemeyin" çağrısında bulundu.
Ama vatandaş karşı durdu! Fenerbahçe-Galatasaray maçının reytingi 22.62'yi, izlenme payı % 49.72'yi buldu. Yani her iki kişiden biri, atv ekranı başına kuruldu.

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