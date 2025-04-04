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Ümit Uysal kimdir, mesleği ne? Ümit Uysal kaç yaşında, nereli?

CHP'nin Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 6 Nisan’da yapılacak olağanüstü kurultayda Genel Başkanlık koltuğuna aday olduğunu açıkladı. Gelişmelerin ardından Ümit Uysal'ın siyasi kariyeri ve hakkındaki bilgiler merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki Ümit Uysal kimdir? Ümit Uysal kaç yaşında, nereli?

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Giriş Tarihi :04 Nisan 2025 , 19:32 Güncelleme Tarihi :04 Nisan 2025 , 19:33
Ümit Uysal kimdir, mesleği ne? Ümit Uysal kaç yaşında, nereli?

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CHP'nin Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 6 Nisan'da yapılacak olağanüstü kurultayda Genel Başkanlık koltuğuna aday olduğunu açıkladı. Gelişmelerin ardından Ümit Uysal'ın siyasi kariyeri ve hakkındaki bilgiler araştırılıyor.

(Sosyal medya)(Sosyal medya)

Ümit Uysal kimdir?

Ümit Uysal 1970 yılında doğdu. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Memleketi Antalya'da 1991 yılında avukatlığa başlayan Uysal, 9 Eylül 1992'de yeniden açılan Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı. Kurucu il meclisinde görev yapan Uysal, il yönetim kurulu üyeliği ve gençlik kolları başkanlığı görevlerinde bulundu.

(Sosyal medya)(Sosyal medya)

2001 yılında 31 yaşındayken il başkanı seçildi. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Muratpaşa Belediye Başkan adayı gösterildi. Muratpaşalıların tercihiyle belediye başkanı oldu.

(Sosyal medya)(Sosyal medya)

Yeniden aday gösterildiği 2019 yerel seçimlerini kazanarak başkanlık görevine devam eden Uysal, Mart 2024'te yüzde 62.3'lük oy oranıyla yeniden Muratpaşa Belediye Başkanı seçildi. Uysal evli ve iki çocuk babasıdır.

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