Ümit Uysal kimdir, mesleği ne? Ümit Uysal kaç yaşında, nereli?

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Yeniden aday gösterildiği 2019 yerel seçimlerini kazanarak başkanlık görevine devam eden Uysal, Mart 2024'te yüzde 62.3'lük oy oranıyla yeniden Muratpaşa Belediye Başkanı seçildi. Uysal evli ve iki çocuk babasıdır.