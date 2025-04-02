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CHP'nin boykot çağrısına soruşturma!

İstanbulL Cumhuriyet Başsavcılığı, ekonomiyi hedef alan çağrılara ilişkin ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından re’sen soruşturma başlattı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Nisan 2025
CHP’nin boykot çağrısına soruşturma!

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, ekonomik boykot çağrılarına ilişkin olarak 'Nefret ve Ayrımcılık' ile 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ZARAR EDENLER DAVA AÇABİLİR
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Boykot çağrısı yapanlara karşı, ticaretinde maddi kaybı olan tazminat davası açabilir. Vatandaşlarımız, çağrıya karşı gelip alışverişlerini lütfen bugün yapsın" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, tüketimi durdurarak ekonomik boykota çağıran Özgür Özel'e tepki gösterdi. Çelik, "Bu Türkiye'yi topyekun tehdit etmektir" diye konuştu.

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