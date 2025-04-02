Türkiye ve AB arasında 6 yıl sonra kritik toplantı: Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu yeniden başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Türkiye ile AB arasında diyalog kanallarının geliştirilmesi amacıyla 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde HLED mekanizmasının kurulmasına karar verildi. Bu kapsamda bugüne 2016, 2017 ve 2019 yıllarında üç toplantı gerçekleştirildi. Birinci ve üçüncü toplantılara Türkiye, ikinci toplantıya da Belçika ev sahipliği yaptı.

Açılış konuşmalarını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , AB Ekonomi ve Verimlilik Komiseri Valdis Dombrovskis ve AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos yapacak.

ARALIK 2024'TE DİYALOĞUN CANLANDIRILMASI KARARLAŞTIRILDI Son olarak Aralık 2024'te AB Genel İşler Konseyi toplantısında diyaloğun yeniden canlandırılması kararlaştırıldı. Bu karar, AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde de onaylanarak resmi zemine taşındı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (AA)

FİNANS DEVLERİ DE KATILACAK

Toplantı, iki ana bölümden oluşacak. Birinci bölümde, bakanlar düzeyinde Türkiye ve AB'nin makroekonomik görünümleri, rekabetçilik alanında atılabilecek adımlar ve yapısal reformlar masaya yatırılacak. Bu oturumlara Bakan Şimşek ve Komiser Dombrovskis eş başkanlık edecek.

İkinci bölümde de Türkiye ve AB iş dünyasının önde gelen temsilcileri, bakanlar ve komiserlerle bir araya gelerek ortak yatırım ve ticaret fırsatlarını değerlendirecek.

Toplantılara Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Avrupa Kalkınma Konseyi Bankası gibi Avrupa merkezli finans kuruluşlarının üst düzey yöneticileri de katılacak.

Bakan Şimşek, toplantılar kapsamında Dombrovskis ve Kos ile ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Görüşmelerde, ilişkilerin geleceği ve olası işbirliği alanları ele alınacak.