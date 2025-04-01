Netanyahu dur durak bilmiyor: Bayramı’nda da saldırıya devam ediyor!

İisrail'in eli kanlı başbakanı Netanyahu, bayram dinlemedi. Ramazan Bayramı'nda da saldırıya devam etti. İsrail'in bayramın ikinci gününde Gazze'nin güneyini hedef alan saldırılarında 30 Filistinli öldü.



Bayramın ilk iki gününde öldürülenlerin sayısı 76'yı geçti. Öte yandan İsrail, 8 gün önce Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'ni vurmuştu. Filistin Kızılayı'na bağlı 8 çalışan enkaz altında kalmıştı. İşte enkazdan çıkarılan 8 sağlık görevlisi dün gözyaşları arasında toprağa verildi.

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