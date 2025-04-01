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Bahçeli'den PKK'ya son uyarı: Yeni anayasa ve "kapsamlı reform" mesajı!

Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi bayramlaştı. Bayramlaşma, AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşti.MHP Genel Başkanı Bahçeli, “Terörsüz Türkiye hedefi gerçeğe dönüşüyor” dedi ve ekledi: Herkesi Türkiye’nin kutlu geleceğini birlikte inşa etmeye çağırıyoruz. Milli birliğimiz daha da güçlendirilmeli.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Nisan 2025
Bahçeli’den PKK’ya son uyarı: Yeni anayasa ve kapsamlı reform mesajı!

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir gazetede yayımlanan yazısında gündemi değerlendirdi. "Türkiye, milli birliğin tahkim olduğu, barış ve huzurun kalıcılaşacağı bir döneme girdi" dedi.

Şunları söyledi:

İmralı'nın 27 Şubat'ta DEM Parti ile yaptığı görüşme, terör örgütü PKK'ya yaptığı silah bırakma ile kendisini feshetme çağrısı, bir dönüm noktasıdır. Milletimiz umutlu bekleyiş içerisinde. Beklentiyi hüsrana değil sevince dönüştürmek elimizde. Terörsüz Türkiye demokrasinin daha güçlendiği Türkiye olacak. Elbet terörsüz Türkiye'den rahatsızlık duyanlar da devrede. O sebeple barış ve huzurun inşasında herkese sorumluluk düşmektedir. Bu kapsamda gecikmemek, geciktirmemek önemlidir. Öncelikle PKK'nın tüm bileşenleriyle tasfiye edilme kararı hayata geçirilmeli. Türkiye için tarihi fırsat olan PKK'nın fesih sürecinin uzun vadeli beklenen başarıya ulaşması için siyasi, ekonomik ve toplumsal açıdan yeni atılımlar ve kapsamlı reformlarla milli birliğimiz daha da güçlendirilmeli, toplumsal uzlaşı, adalet ve eşitlik esas olmalı. Devletimizin kuruluş ilkelerini, Cumhuriyet'in temel niteliklerini koruyan, çatısının başkanlık sisteminin ana ilkelerince örüldüğü, demokratik yeni bir anayasa ile darbe kalıntıları tamamen temizlenebilecek.



Bahçeli, "Terörsüz Türkiye sürecinde tüm vatandaşlarımızı 'Her şeyden önce Türkiye' ve 'Herkes eşittir Türkiye' anlayışı ile millî birlik ve kardeşlikte buluşmaya çağırıyoruz" dedi.

Bahçeliden Türkiye’nin kutlu geleceğini hep birlikte inşa edelim çağrısı! Yeni anayasa ve kapsamlı reform mesajı | PKKya son uyarıBahçeliden Türkiye’nin kutlu geleceğini hep birlikte inşa edelim çağrısı! Yeni anayasa ve kapsamlı reform mesajı | PKKya son uyarı
Bahçeli'den "Türkiye'nin kutlu geleceğini hep birlikte inşa edelim" çağrısı! Yeni anayasa ve "kapsamlı reform" mesajı | PKK'ya son uyarı

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