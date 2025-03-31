Başkan Erdoğan’dan Ramazan Bayramı mesajında önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan, AK Parti teşkilatlarına da bir video mesaj yolladı. İBB'deki suç örgütüne değinen Erdoğan, "Belediyeleri ahtapot gibi sarmışlar" dedi.

İstanbul'da kaynakların şahsi ikbal hırsları ve kişisel ticari çıkarlar uğruna yağmalanması, bu şehrin halkına yapılmış en büyük ihanettir. Elbette her İstanbullu'nun hesap sorma hakkı vardır.



Yolsuzluk çarkını örtmek için, kamu güvenliğini ve ekonomimizi hedef alan şuursuzları milletimizin ferasetine havale ediyoruz. Yargı süreçlerinin sulandırılmasına kimse itibar etmemelidir.

ÖRGÜT KENDİNİ FESHETMELİ

Asya, Afrika ve özellikle Ortadoğu'da atılan adımlar, Türkiye'yi Avrupa Birliği tarafından 'vazgeçilmez ülke' ilan edilmesini sağladı. Başkan Erdoğan da Ramazan Bayramı mesajında Türkiye'nin çok daha etkin olmasının yol haritasını açıkladı. İşte Erdoğan'ın açıklamaları:



Maalesef, bu Ramazan ayını da, gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde yaşanan zulümler, katliamlar, acılar sebebiyle yine buruk geçirdik. Bilhassa Gazze'de yaşanan soykırım, bir parça vicdanı, ahlakı, izanı olan herkesin yüreğini parçalayacak görüntülerle, sürekli daha vahim bir boyuta ulaşıyor. İnşallah önümüzdeki dönem, tüm dünyada bir uyanışa vesile olur.



Komşumuz Suriye'de yaşanan bizi de yakından ilgilendiren gelişmeleri anbean takip ediyor, gerekli tedbirleri alıyoruz. Güney sınırlarımızdaki istikrarsızlığı sürdürmek isteyenlerin farkındayız ve hiçbirine müsaade etmeyeceğiz.



Terörsüz Türkiye hedefimiz için yol haritamıza uygun şekilde sürdürüyoruz. Devletimiz, çağrı yapılmasını sağlayarak üzerine düşeni yapmıştır. Şimdi sıra, örgütün çağrıya amasız uymasına gelmiştir. Sınırsız bir vakte ve tahammüle sahip değiliz. Daha fazla oyalanılmadan, örgütün kendini feshetmesini ve silahlarını bırakmasını bekliyoruz.



Küresel, bölgesel ve iç dinamiklerimiz bize, böyle bir sürecin başarıyla neticelenmesine, hiç olmadığı kadar uygun bir zemin sunmaktadır. Bunu hep birlikte başardığımızda, ülkemizi 40 yıllık kanlı ve zorlu bir musibetten, inşallah tamamen kurtarmış olacağız. Aziz Milletim... Son iki yıldır gündemimizin ilk sırasından asla düşürmediğimiz bir diğer meselemiz de, deprem bölgesinin ayağa kaldırılmasıdır.