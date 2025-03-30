Yolsuzluktan gözaltına alınacağını anlayan CHP’li Ekrem İmamoğlu’ndan gizli kasası Adem Soytekin’e talimat! 50 milyonluk transfer

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yolsuzluk ve rüşvet operasyonu öncesi bazı hesaplara tedbir kararı konulmasını öğrenen eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, gizli kasası Adem Soytekin'i özel kalemi aracılığıyla konutuna çağırdığı, konuta giden Soytekin'in aynı gün bankada çalışan bir şirket çalışanına internet bankacılığından 50 milyonluk işlem yetkisi verdirdiği polisin teknik takibine yansıdı.
CHP'li Ekrem İmamoğlu (Takvim Foto Arşiv)
BANKAYA TALİMAT
6 Mart'ta Adem Soytekin'in Ekrem İmamoğlu'nun özel kalemi tarafından arandığı, 7 Mart sabahı 09.15'te konuta davet edildiği belirlendi. Ekrem İmamoğlu'nun özel kaleminde çalışan kişi, Soytekin'e, "Sizin de müsaitliğiniz varsa Başkanımız yarın sabah 9.15'te kendi konutunda bire bir görüşme gerçekleştirmek üzere sizi davet etmek ister" dedi.
Ekrem İmamoğlu'nun villası (Takvim Foto Arşiv)
Soytekin de görüşmeyi kabul etti. Ekrem İmamoğlu ile 7 Mart'ta görüşen Soytekin'in, aynı gün bankaya şirketlerinin hesaplarının kontrolüyle ilgili talimat verdiği ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre, Soytekin'in Asoy ve Sulkar ortaklığındaki şirketlerinde çalışan Serpil A.'ya internet şubesinden 50 milyon işlem yetkisi verdiği, 7 Mart'ta öğleden sonra banka görevlisi tarafından aranarak bunun teyit edildiği soruşturma dosyasındaki teknik takibe yansıdı.