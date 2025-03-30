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Yolsuzluktan gözaltına alınacağını anlayan CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan gizli kasası Adem Soytekin'e talimat! 50 milyonluk transfer

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB başkanlığında yaptığı yolsuzlukların detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. İmammoğlu’nun gözaltına alınacağını anladıktan sonra gizli kasası Adem Soytekin’i konutuna çağırarak 50 milyon TL’lik para transferi yaptırdığı tespit edildi. Öte yandan MASAK raporunda son 3 yıl içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Adem Soytekin’in sahibi olduğu şirketlere 3 milyar 517 milyonluk ihale verildiği yer aldı.

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Giriş Tarihi :30 Mart 2025 , 07:02 Güncelleme Tarihi :30 Mart 2025 , 07:02
Yolsuzluktan gözaltına alınacağını anlayan CHP’li Ekrem İmamoğlu’ndan gizli kasası Adem Soytekin’e talimat! 50 milyonluk transfer

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yolsuzluk ve rüşvet operasyonu öncesi bazı hesaplara tedbir kararı konulmasını öğrenen eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, gizli kasası Adem Soytekin'i özel kalemi aracılığıyla konutuna çağırdığı, konuta giden Soytekin'in aynı gün bankada çalışan bir şirket çalışanına internet bankacılığından 50 milyonluk işlem yetkisi verdirdiği polisin teknik takibine yansıdı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu (Takvim Foto Arşiv)CHP'li Ekrem İmamoğlu (Takvim Foto Arşiv)

BANKAYA TALİMAT
6 Mart'ta Adem Soytekin'in Ekrem İmamoğlu'nun özel kalemi tarafından arandığı, 7 Mart sabahı 09.15'te konuta davet edildiği belirlendi. Ekrem İmamoğlu'nun özel kaleminde çalışan kişi, Soytekin'e, "Sizin de müsaitliğiniz varsa Başkanımız yarın sabah 9.15'te kendi konutunda bire bir görüşme gerçekleştirmek üzere sizi davet etmek ister" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun villası (Takvim Foto Arşiv)Ekrem İmamoğlu'nun villası (Takvim Foto Arşiv)

Soytekin de görüşmeyi kabul etti. Ekrem İmamoğlu ile 7 Mart'ta görüşen Soytekin'in, aynı gün bankaya şirketlerinin hesaplarının kontrolüyle ilgili talimat verdiği ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre, Soytekin'in Asoy ve Sulkar ortaklığındaki şirketlerinde çalışan Serpil A.'ya internet şubesinden 50 milyon işlem yetkisi verdiği, 7 Mart'ta öğleden sonra banka görevlisi tarafından aranarak bunun teyit edildiği soruşturma dosyasındaki teknik takibe yansıdı.

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"HATIRLAMIYORUM"

25 yıldır baba mesleği olan müteahhitlik yaptığını, 5 şirketinin olduğunu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ürün/hizmet alımı veya satımı amacıyla gerçekleştirilen ihaleler ile ilgili hatırladığı kadarıyla 30'a yakın ihaleye girdiklerini ancak bunlardan sadece 3 tanesini aldıklarını öne süren Soytekin, "Firmalarım adına birçok gayrimenkul bulunuyor. Adıma ve firmalara ait birçok yerde de banka hesabı var. Ancak şu anda muhasebe birimi ile görüşemediğim için ayrıntılı bilgi veremeyeceğim." dedi.

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İmamoğlu'nu eskiden tanıdığını, aynı bölgede inşaat işi yaptığı için tanıştıklarını, aynı sektörde iş yapması ve hemşerisi olması nedeniyle birbirlerini tanıyıp bildiklerini ancak ticari ilişkilerinin olmadığını söyledi. MASAK raporunda ise Soytekin'in firmasına İmamoğlu İnşaat'tan 8 taşınmazın devredildiği belirlendi. TAKBİS tapu kayıtları incelemesinde şirketin 8 adet taşınmazı İmamoğlu İnşaat şirketinden 2017- 2018 arasında devraldığı ancak bu tarihlerde İmamoğlu İnşaat şirketinin hesaplarına herhangi bir para transferi gerçekleştirilmediği de tespit edildi.

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3 MİLYAR 517 MİLYONLUK İHALE VERİLDİ
İmamoğlu'nun gizli kasasına, ihale kanallarının tümünün de açıldığı soruşturma dosyasına girdi. MASAK raporunda son 3 yıl içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Adem Soytekin'in sahibi olduğu şirketlere 3 milyar 517 milyonluk ihale verildiği tespit edildi.

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