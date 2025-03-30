Yolsuzluktan gözaltına alınacağını anlayan CHP’li Ekrem İmamoğlu’ndan gizli kasası Adem Soytekin’e talimat! 50 milyonluk transfer

"HATIRLAMIYORUM"

25 yıldır baba mesleği olan müteahhitlik yaptığını, 5 şirketinin olduğunu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ürün/hizmet alımı veya satımı amacıyla gerçekleştirilen ihaleler ile ilgili hatırladığı kadarıyla 30'a yakın ihaleye girdiklerini ancak bunlardan sadece 3 tanesini aldıklarını öne süren Soytekin, "Firmalarım adına birçok gayrimenkul bulunuyor. Adıma ve firmalara ait birçok yerde de banka hesabı var. Ancak şu anda muhasebe birimi ile görüşemediğim için ayrıntılı bilgi veremeyeceğim." dedi.