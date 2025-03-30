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Marmaray Ayrılıkçeşmesi'nde intihar: 30 Mart Marmaray seferleri iptal mi, çalışıyor mu?

Marmaray’ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, Ayrılıkçeşmesi istasyonunda meydana gelen üzücü bir intihar vakası nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

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Giriş Tarihi :30 Mart 2025 , 18:25 Güncelleme Tarihi :30 Mart 2025 , 18:27
Marmaray Ayrılıkçeşmesi’nde intihar: 30 Mart Marmaray seferleri iptal mi, çalışıyor mu?

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İstanbul'un en yoğun toplu taşıma hatlarından biri olan Marmaray'da bugün öğle saatlerinde yaşanan trajik bir olay, şehir içi ulaşımı olumsuz etkiledi. Ayrılıkçeşmesi İstasyonu'nda bir kişinin raylara atladığı bildirildi.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

MARMARAY AYRILIKÇEŞMESİ İSTASYONUNDA İNTİHAR GİRİŞİMİ

Marmaray'ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, Ayrılıkçeşmesi istasyonunda meydana gelen üzücü bir intihar vakası nedeniyle tren seferlerinde aksama yaşanıyor. Açıklamada, "Sayın yolcularımız; Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

SEFERLER İPTAL Mİ?

Yaşanan olayın ardından Sirkeci ile Ayrılıkçeşmesi arasında çift hatlı işletme durdurulurken, trenler tek hat üzerinden karşılıklı olarak seferlerini sürdürüyor. Bu durum, özellikle iş çıkış saatlerinde yoğunluk yaşanan Marmaray hattında ciddi gecikmelere neden oldu.

X üzerinden yapılan paylaşımX üzerinden yapılan paylaşım

Yetkililerden olayla ilgili henüz detaylı bir açıklama yapılmazken, intihar girişiminin etkilerinin en kısa sürede giderilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Yolcuların, Marmaray resmi kanalları üzerinden güncel sefer bilgilerini takip etmeleri önerildi.

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