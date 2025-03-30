Marmaray Ayrılıkçeşmesi’nde intihar: 30 Mart Marmaray seferleri iptal mi, çalışıyor mu?

İstanbul'un en yoğun toplu taşıma hatlarından biri olan Marmaray'da bugün öğle saatlerinde yaşanan trajik bir olay, şehir içi ulaşımı olumsuz etkiledi. Ayrılıkçeşmesi İstasyonu'nda bir kişinin raylara atladığı bildirildi.
MARMARAY AYRILIKÇEŞMESİ İSTASYONUNDA İNTİHAR GİRİŞİMİ
Marmaray'ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, Ayrılıkçeşmesi istasyonunda meydana gelen üzücü bir intihar vakası nedeniyle tren seferlerinde aksama yaşanıyor. Açıklamada, "Sayın yolcularımız; Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.