İstanbul kilitlendi! Tampon tampona bayram... Trafik yoğunluğu %87’leri gördü

Ramazan Bayramı'nın birinci günü İstanbul kilitlendi. Tatili il dışında geçirmek isteyen İstanbullular yollara düşse de megakentteki trafik bir türlü dinmedi.
İstanbul'da hem D-100'de hem de TEM Otoyolu'nda yoğunluk yaşanıyor.
D-100'deki yoğunluk Beylikdüzü ile Küçükçekmece arasında, sonrasında ise Zeytinburnu'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar aralıklarla sürüyor.
Yoğunluk Anadolu Yakası'na geçildiğinde yerini akıcı trafiğe bırakıyor.
İstanbul'da bayram ziyaretleri trafik yoğunluğuna neden oldu
TEM'DE YOĞUN TRAFİK
TEM Otoyolu'ndaki yoğunluk ise Bahçeşehir öncesinde başlıyor. Sonrasında Metris yakınlarında yeniden başlayan yoğunluk aralıksız Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam ediyor.
Köprü geçişinden sonra Ataşehir'de bir kez daha yoğunlaşan TEM trafiği, aralıklarla Samandıra'ya kadar sürüyor.
%87'lere dayanan trafik yoğunluğu sürücülere bayramı zehir etti (Takvim.com.tr)
%87'LERİ GÖRDÜ
Trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 87'ye Avrupa Yakası'nda ise yüzde 67'lere kadar çıktı.