SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İstanbul kilitlendi! Tampon tampona bayram... Trafik yoğunluğu %87'leri gördü

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor. Megakentte kara yolları kilitlendi. %87'lere dayanan trafik yoğunluğu sürücülere bayramı zehir etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Mart 2025 , 16:05 Güncelleme Tarihi :30 Mart 2025 , 16:24
İstanbul kilitlendi! Tampon tampona bayram... Trafik yoğunluğu %87’leri gördü

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ramazan Bayramı'nın birinci günü İstanbul kilitlendi. Tatili il dışında geçirmek isteyen İstanbullular yollara düşse de megakentteki trafik bir türlü dinmedi.

İstanbul'da bayram trafiği

İstanbul'da hem D-100'de hem de TEM Otoyolu'nda yoğunluk yaşanıyor.

D-100'deki yoğunluk Beylikdüzü ile Küçükçekmece arasında, sonrasında ise Zeytinburnu'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar aralıklarla sürüyor.

İstanbul'da bayramın 1. gününde trafik kilit!



Yoğunluk Anadolu Yakası'na geçildiğinde yerini akıcı trafiğe bırakıyor.

İstanbul'da bayram ziyaretleri trafik yoğunluğuna neden olduİstanbul'da bayram ziyaretleri trafik yoğunluğuna neden oldu


TEM'DE YOĞUN TRAFİK

TEM Otoyolu'ndaki yoğunluk ise Bahçeşehir öncesinde başlıyor. Sonrasında Metris yakınlarında yeniden başlayan yoğunluk aralıksız Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

Köprü geçişinden sonra Ataşehir'de bir kez daha yoğunlaşan TEM trafiği, aralıklarla Samandıra'ya kadar sürüyor.

%87'lere dayanan trafik yoğunluğu sürücülere bayramı zehir etti (Takvim.com.tr)%87'lere dayanan trafik yoğunluğu sürücülere bayramı zehir etti (Takvim.com.tr)

%87'LERİ GÖRDÜ

Trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 87'ye Avrupa Yakası'nda ise yüzde 67'lere kadar çıktı.

%87'lere dayanan trafik yoğunluğu sürücülere bayramı zehir etti (Takvim.com.tr)%87'lere dayanan trafik yoğunluğu sürücülere bayramı zehir etti (Takvim.com.tr)



Tatilde saatlerce trafikte kalan sürücüler illallah etti.







Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
’Eko’sistem dağıldı bedduaya sarıldı! Hasan İmamoğlu’nun rezil sözlerine tepki yağıyor | Yatay geçişten İBB’deki yolsuzluğa merkezde o var
Kemal Kılıçdaroğlu Vazgeçmiyorum dedi! Olağanüstü kurultayda aday olacak kulisi... CHP delegelerinden imza kampanyası
Koza Altın
Özgür Özel bu kez Le Monde’a ağladı! Her çarşamba diyerek sokak çağrısı yaptı... Adaylık sinyali verip İmamoğlu’nu rafa kaldırdı
Bayram tatilinin ilk gününde korkunç bilanço: 766 kaza bin 219 yaralı
Başkan Erdoğan’dan Ramazan Bayramı mesajı! Gazze’deki soykırım, Terörsüz Türkiye, İBB’deki yolsuzluk, CHP’ye tepki
Suriye’de Ahmed Şara yeni kabinesini açıkladı! Dikkat çeken isimler | Salih Müslim’in yeni kabine hazımsızlığı: Türklere danışmışlar
81 ilde Ramazan Bayramı coşkusu! Camiler doldu taştı
9 günlük bayram tatilinde hava nasıl olacak? Sağanak, yağış, fırtına kuvvetli geliyor: İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu
CHP’li Özgür Özel’in hedef gösterdiği Espressolab’a saldırı! Sandalyeler havada uçuştu: 4 gözaltı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten sert tepki: Siyasi yobazlıktır
Yolsuzluktan gözaltına alınacağını anlayan CHP’li Ekrem İmamoğlu’ndan gizli kasası Adem Soytekin’e talimat! 50 milyonluk transfer
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun New York Times’a yazdığı şikayet mektubu çalıntı çıktı!
Özgür Özel’den Maltepe mitinginde skandal! Başkan Erdoğan’a saldırdı medyayı tehdit etti
Kartal apolet söktü! Beşiktaş - Galatasaray: 2-1 | MAÇ SONUCU
Esnafa erken emeklilik! Reform kimleri kapsayacak? İhya imkanı var mı?
Fenerbahçe’den çılgın transfer! Dzeko’nun yerine gelecek
Medyayı ve ekonomiyi hedef alan Özgür Özel’e tepki yağıyor: Kimse sizin emir eriniz değil
İbrahim Hacıosmanoğlu’na evinde büyük şok! TFF istifa sesleri yankılandı
Can Yaman’dan 1 milyon dolarlık anlaşma! Peynir markasının reklam yüzü oldu | Ürünler satış rekoru kırdı
Siyonistler hedef gösterdi Harvard Üniversitesi görevden aldı! AK Parti’den Cemal Kafadar ve Rosie Bsheer tepkisi... İlk skandal değil