İstanbul kilitlendi! Tampon tampona bayram... Trafik yoğunluğu %87’leri gördü

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İstanbul'da bayram ziyaretleri trafik yoğunluğuna neden oldu





TEM'DE YOĞUN TRAFİK



TEM Otoyolu'ndaki yoğunluk ise Bahçeşehir öncesinde başlıyor. Sonrasında Metris yakınlarında yeniden başlayan yoğunluk aralıksız Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam ediyor.



Köprü geçişinden sonra Ataşehir'de bir kez daha yoğunlaşan TEM trafiği, aralıklarla Samandıra'ya kadar sürüyor.