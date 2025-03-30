Başkan Erdoğan "Hepinizi alnından öpüyorum" deyip Mehmetçiğin Ramazan Bayramı'nı kutladı! Bakan Güler'den "Güçlü ordu" mesajı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nda kahraman Mehmetçikleri unutmadı.



Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in telefonu aracılığıyla Çanakkale'deki Amfibi Kolordu Komutanlığındaki Mehmetçiğe hitap eden Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensupları, kahraman bahriyelilerimiz. Sizleri en kalbi duygularla, muhabbetle selamlıyorum. Amfibi Kolordu Komutanlığımı ve Deniz Kuvvetlerimizin güzide birliklerinde vazife icra eden tüm askerlerimizin, her bir personelimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Sizlerin şahsında yurt içinde, sınırlarımızda, bölgemizde ve dünyanın farklı ülkelerinde fedakarca görev yapan ordumuzun tüm mensuplarının ve ailelerinin bayramını yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.



Başkan Erdoğan Mehmetçiğin Ramazan Bayramı'nı kutladı Başkan Erdoğan, bin yıldır vatanın bekası, milletin istikbal ve istiklali uğrunda canlarını feda eden tüm şehitleri de rahmetle yad ettiğini belirterek, şunları kaydetti: "Bu ülke için gözlerini kırpmadan nice bedeller ödeyen tüm gazilerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyor, kendilerine ve ailelerine aynı şekilde hayırlı bayramlar diliyorum. Amfibi Kolordu Komutanlığımızın kıymetli mensupları, sizler her karışında bir aslanın, bir yiğidin yattığı mukaddes bir vatan toprağında, Çanakkale'de görev yapıyorsunuz. Bugüne kadar çevre denizlerimizde üstlendiğiniz görevlerin yanı sıra Arnavutluk, Afganistan, Kosova, Lübnan ve Libya'da yakın zamanda başarıyla icra ettiğiniz insani yardım, uluslararası destek, tahliye ve afet yardım harekatlarında üstün gayretler sergilediniz. Halihazırda Suriye ve Irak'ın kuzeyinde devam eden teröristle mücadele operasyonları ile birlikte Arnavutluk, Libya, Azerbaycan ve Katar'da barış ve güvenliğin tesisine önemli katkılar sunuyorsunuz. Önümüzdeki temmuzdan itibaren bir yıl süreyle NATO Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevini de inşallah yine ordumuza yakışır şekilde başarıyla deruhte edeceksiniz. İnşallah Amfibi Komandolarımızla kıyılarımız artık çok daha güvenli, çok daha istikrarlı olacak. Mavi Vatan'ın muhafazası ve müdafaasındaki üstün gayretleriniz dolayısıyla her birinizi tebrik ediyor, bahriyelilerimizin her birinin alnından öpüyorum. Denizleriniz sakin, yolunuz ve bahtınız açık olsun diyorum."

Millî Savunma Bakanı Güler, Çanakkale'deki Amfibi Kolordu Komutanlığını ziyaret etti



BAYRAMLAŞMADA TSK KOMUTA KADEMESİ DE YER ALDI Başkan Erdoğan'ın hitaplarının ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Mehmetçiğe seslendi. Güler konuşmasında, Amfibi Kolordu Komutanlığı ziyaretinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Komuta Kademesini oluşturan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun da yer aldığını hatırlattı. Mehmetçiğin sevdikleriyle birlikte, sağlık ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmesi temennisinde bulunan Güler, şu ifadelere yer verdi: "Bayramlar milletimizi bir arada tutan, bizi biz yapan köklü değerlerin en güzel yansımalarıdır. Milli kimliğimizi ve karakterimizi oluşturan bu kıymetli mirası koruyarak gelecek nesillere aktarmak hepimize düşen önemli bir sorumluluktur. Aziz vatanımızın bekası ve güvenliğinin en güçlü teminatı olan sizler de asil milletimizin bayramları huzur içerisinde geçirmesi için sevdiklerinizden uzakta fedakarlıkla görev yapmaktasınız. Ortaya koyduğunuz görev ve sorumluluk bilinci ile üstün gayretleriniz, her türlü takdirin üzerindedir. Sizlerin şahsında şu anda yurt içinde ve sınır ötesinde özveriyle görev yapan tüm kahraman silah ve mesai arkadaşlarımı canı gönülden tebrik ediyor, her birinin gözlerinden öpüyorum."

"GÜÇLÜ BİR ORDUYA SAHİP OLMAK ZORUNDAYIZ" Bakan Güler, yakın çevre başta olmak üzere dünya genelinde yaşanan gelişmelerin, risk ve tehditleri de beraberinde getirdiğini belirterek, bunun Türkiye'nin bölgesindeki ve dünyadaki önemini daha da artırdığını vurguladı. Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Böylesine stratejik ve hassas bir coğrafyada var olabilmek, her alanda hak ve menfaatlerimizi koruyabilmek aynı zamanda dünya barışı ve istikrarına katkı sunabilmek için güçlü bir orduya sahip olmak zorundayız. Bu güçlü ordu da elbette ki personeliyle, teknolojik imkan ve kabiliyetleriyle karada, denizde, havada, uzayda ve siber alanda her an harekata hazır, etkin ve caydırıcı niteliklere haiz olmalıdır." Türkiye'nin, uluslararası arenadaki etkinliğinin her geçen gün arttığına, küresel güvenlik mimarisinin ve müzakere masalarının vazgeçilmez bir aktörü haline geldiğine dikkati çeken Güler, bakanlık olarak gece gündüz demeden, büyük bir azim ve kararlılıkla görevlerini yerine getirdiklerini söyledi.