İSKİ baraj doluluk 2025: Bayramın ilk günü İstanbul barajlarında su durumu nedir?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü itibarıyla, Türkiye genelinde hava durumu merak konusu oldu. Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre, arefe gününden itibaren 9 gün boyunca yurdun büyük bölümünde aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu gelişmeyle birlikte İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki son durum araştırılıyor. Peki 30 Mart 2025 itibarıyla İstanbul barajlarındaki doluluk oranları ne? Yağışlar baraj seviyelerini nasıl etkiledi? İşte İSKİ verileriyle güncel baraj doluluk oranları.