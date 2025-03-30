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İSKİ baraj doluluk 2025: Bayramın ilk günü İstanbul barajlarında su durumu nedir?

Ramazan Bayramı bugün itibarıyla başladı. Meteoroloji uzmanlarına göre arefe gününden itibaren 9 gün boyunca ülke genelinde aralıklarla gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Bu noktada İstanbul barajlarında son durum merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılamak için hayati öneme sahip olan barajlarda son durum ne? Yağışlar barajları ne kadar etkiledi? İşte 30 Mart 2025 İSKİ baraj doluluk oranları.

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Giriş Tarihi :30 Mart 2025 , 15:47 Güncelleme Tarihi :30 Mart 2025 , 15:51
İSKİ baraj doluluk 2025: Bayramın ilk günü İstanbul barajlarında su durumu nedir?

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Ramazan Bayramı'nın ilk günü itibarıyla, Türkiye genelinde hava durumu merak konusu oldu. Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre, arefe gününden itibaren 9 gün boyunca yurdun büyük bölümünde aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu gelişmeyle birlikte İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki son durum araştırılıyor. Peki 30 Mart 2025 itibarıyla İstanbul barajlarındaki doluluk oranları ne? Yağışlar baraj seviyelerini nasıl etkiledi? İşte İSKİ verileriyle güncel baraj doluluk oranları.

İSKİİSKİ

30 Mart 2025 Pazar günü İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İSKİ verilerine göre bugün baraj doluluk oranı yüzde 79.9 olarak kaydedildi.

İSKİİSKİ

İstanbul barajlarında son durum;

🌧️ Ömerli Barajı: %92,72

☁️ Darlık Barajı: %78,05

İSKİİSKİ

🌧️ Elmalı Barajı: %94,21

☁️ Terkos Barajı: %80,62

İSKİİSKİ

🌦️ Alibey Barajı: %64,23

🌧️ Büyükçekmece Barajı: %75,28

İSKİİSKİ

🌦️ Sazlıdere Barajı: %58,29

⛅ Istrancalar Barajı: %44,54

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

🌧️ Kazandere Barajı: %85,51

🌧️ Pabuçdere Barajı: %84,42

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