CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun New York Times’a yazdığı şikayet mektubu çalıntı çıktı!

İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel , Türkiye'yi Batı'ya şikayet etme yarışına girdi. Fakat New York Times'a yollanan İmamoğlu imzalı mektubun çalıntı olduğu belirlendi.

CHP'li Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)



Ches Konferansı Kurucu Ortağı Çetin Kaya Koç, yazılım araçlarıyla inceleme yaptığında yüzde 93-98 arasında "kopyacılık" tespit etti. "İngilizcesi 'I am Ok' derecesinde olan biri, zaten bu yazıyı yazamaz" dedi.

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