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CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun New York Times'a yazdığı şikayet mektubu çalıntı çıktı!

Yolsuzluk ve rüşvetten tutuklanan İmamoğlu, ABD merkezli NYT gazetesine Türkiye'yi şikayet etti. Ancak gönderdiği mektuptaki yazısının yüzde 93'ünün intihal olduğu belirlendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Mart 2025
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun New York Times’a yazdığı şikayet mektubu çalıntı çıktı!

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İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'yi Batı'ya şikayet etme yarışına girdi. Fakat New York Times'a yollanan İmamoğlu imzalı mektubun çalıntı olduğu belirlendi.

CHP'li Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)CHP'li Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Ches Konferansı Kurucu Ortağı Çetin Kaya Koç, yazılım araçlarıyla inceleme yaptığında yüzde 93-98 arasında "kopyacılık" tespit etti. "İngilizcesi 'I am Ok' derecesinde olan biri, zaten bu yazıyı yazamaz" dedi.

İNTİHAL NEDİR?
İntihal, başka bir yazarın fikirlerini, yöntemlerini ya da yazılarını kaynak göstermeden kullanarak kendi eseriymiş gibi sunma anlamına gelir.

CHP'li Ekrem İmamoğlu (AA)CHP'li Ekrem İmamoğlu (AA)

"BATI"YORLAR!
Ekrem İmamoğlu hakkında, hem 560 milyar liralık yolsuzluk hem de "kent uzlaşısı" kapsamında iki ayrı soruşturma başlatıldı. İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CHP'li Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu (Takvim.com.tr)CHP'li Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu (Takvim.com.tr)

Ardından bir CHP klasiği yaşandı. Türkiye'yi yurt dışına şikayet yarışına girdiler. Ekrem İmamoğlu New York Times'a (çalıntı mektupla), Dilek İmamoğlu Türkiye düşmanı The Economist'e, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de önce CNN'e, ardından BBC'ye ve son olarak da DW'ye "Bize destek verin, bizi kurtarın" diye haykırdı. Ancak beklediği desteği bulamadı.

CHP lideri Özgür Özel (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)CHP lideri Özgür Özel (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

BATI'DAN MEDET UMAN SATILMIŞTIR
CHP lideri Özgür Özel'in eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibine yönelik yolsuzluk soruşturmasının ardından Batı'dan yardım istemesi kamuoyunda tartışılıyor.

Ömrünü bilime ve Türkçe'nin gelişmesine adayan Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu'nun, geçmişte yaptığı konuşma yeniden gündem oldu. "Batı'dan medet uman ya satılmıştır, vatansızdır, vatan hainidir veya süper ahmaktır." ifadelerinin yer aldığı konuşma, sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Vatandaşlar; "Bu konuşma günümüzü anlatıyor. CHP Genel Başkanı'nın Batı'dan destek istemesini anlamıyoruz." diye konuştu.

CHP lideri Özgür Özel (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)CHP lideri Özgür Özel (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

'NEREDEN NEREYE'
Özel'in skandal boykot çağrıları da destek görmedi. İşte sosyal medyada Özel'e tepkiler:
- Tek bildiğiniz Türkiye'yi şikayet etmek.
- Boykot size yapılmalı.
- Şikayet mektubunuzu bile çaldığınız ortaya çıktı.
- Özel artık bi dur. Çok komik oluyorsun.
- Nereden nereye. CHP'nin milli lideri Deniz Baykal'dan ülkesini şikayet eden CHP'ye...

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