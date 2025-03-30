Bugün, 30 Mart'ta Twitter kullanıcıları, ana sayfa yenileme hatası alarak "Twitter çöktü mü?" sorusunu tekrar gündeme getirdi. 28 Mart'ta başlayan erişim sorunları, dünya genelindeki pek çok kullanıcıyı etkilerken, hala bazı bölgelerde bu problemin devam ettiği bildiriliyor. Kullanıcılar, sosyal medya platformuna erişim sağlamakta zorlanıyor ve sistemdeki aksaklıklar hakkında geri bildirimde bulunuyor. Peki Twitter çöktü mü? 30 Mart 2025 son dakika Twitter'a (X) ne oldu? Detaylar geliyor...
Downdetector
TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA 30 MART 2025?
Bugün X platformuna giriş yapmak isteyen birçok kullanıcı, saat 17.00 civarlarında platformda sorun yaşamaya başladığını bildirdi.
Downdetector gibi izleme siteleri üzerinden yapılan paylaşımlar, sosyal medya platformunda erişim problemi yaşandığını gösterdi.
Erişim Sorunu Ne Zaman Çözülür?
Henüz X platformunun erişim sorunuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, sosyal medya platformunun teknik ekibinin sorunu çözmeye çalıştığı bildiriliyor.
Sorunun kısa süreli mi yoksa uzun vadeli bir kesinti mi olacağı ise belirsizliğini koruyor.
Gelişmeler yenilendikçe haberimizdeki detaylar güncellenecektir.