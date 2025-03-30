Bugün, 30 Mart'ta Twitter kullanıcıları, ana sayfa yenileme hatası alarak "Twitter çöktü mü?" sorusunu tekrar gündeme getirdi. 28 Mart'ta başlayan erişim sorunları, dünya genelindeki pek çok kullanıcıyı etkilerken, hala bazı bölgelerde bu problemin devam ettiği bildiriliyor. Kullanıcılar, sosyal medya platformuna erişim sağlamakta zorlanıyor ve sistemdeki aksaklıklar hakkında geri bildirimde bulunuyor. Peki Twitter çöktü mü? 30 Mart 2025 son dakika Twitter'a (X) ne oldu? Detaylar geliyor...