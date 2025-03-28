PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Uludağ Kervansaray Otel'de 35 maddelik kusur raporu ortaya çıktı: Yangın anında alarm sistemi çalışmamış

Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını henüz hafızalarda taze iken bir facia da bu kez Uludağ'dan geldi. Kervansaray Otel'de çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi. Yangının çıkış sebebi araştırılırken Uludağ'da milli kayakçı ile kayak hocası babasına mezar olan oteldeki 35 maddelik kusur raporu ortaya çıktı. Aynı zamanda yangının ardından yapılan ilk incelemede otelin yangın alarmının çalışmadığı belirlendi.

Giriş Tarihi :27 Mart 2025 , 18:44 Güncelleme Tarihi :28 Mart 2025 , 07:33
Uludağ Kervansaray Otel’de 35 maddelik kusur raporu ortaya çıktı: Yangın anında alarm sistemi çalışmamış

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel faciası henüz taze iken Türkiye bu kez de Uludağ'dan gelen yangın haberiyle sarsıldı.

Uludağ'da bulunan Kervansaray Otel'de sabah saatlerinde çıktı. 1. Oteller Bölgesi'nde basit konaklama belgesinin süresi dolduğu ve Milli Parklar'daki tahsis süreci sona erdiği için belediyenin ruhsatını yenilemediği otelde yangın çıktı.

Uludağ Kervansaray Otel'de 35 maddelik kusur raporu ortaya çıktı! (İHA)Uludağ Kervansaray Otel'de 35 maddelik kusur raporu ortaya çıktı! (İHA)

Zemin üzerine 8 kat olarak inşa edilen 153 odası bulanan ve 356 yatak kapasiteli otelde, yangının ilk incelemelere göre yanık bırakılan şömineden çıktığı, alev kaynağının şömine olduğu herhangi bir elektrik kontağına rastlanılmadığı belirtildi.

Yangının çıkış anından 3 dakika sonra Uludağ Oteller Bölgesindeki istasyondan otelin bulunduğu noktaya ulaşan 3 adet itfaiye aracının söndürme çalışmalarına başladığı, gelen takviye ekiplerle birlikte yangının 45 dakika içerisinde tamamen kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Uludağ'da işletme belgesi olmadığı için kapatılan otelde çıkan yangın kontrol altına alındı. (AA)Uludağ'da işletme belgesi olmadığı için kapatılan otelde çıkan yangın kontrol altına alındı. (AA)

YANGIN MERDİVENİNİ BULAMADIKLARINI SÖYLEMİŞLER
Ayrıca otelin kayak odasının yanı sıra telesiyej ve otelden yaklaşık 200 metre rakımda telesiyej ile çıkılan "kartal yuvası" kafenin işletmeciliğini yapan Türkiye Kayak Hocaları Derneği Başkanı Yahya Usta ile milli kayakçı oğlu Berkin Usta'nın yangın sırasında otelin 5. katında oldukları, yangının dışarıdan fark edilmesi üzerine Yahya Usta'nın kendisine cep telefonu ile ulaşıp haber veren güvenlik güçlerine son olarak yangın merdivenini aradığını ancak bulamadığını söylediği öğrenildi.

Uludağ'da işletme belgesi olmadığı için kapatılan otelde çıkan yangın kontrol altına alındı. (AA)Uludağ'da işletme belgesi olmadığı için kapatılan otelde çıkan yangın kontrol altına alındı. (AA)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Uludağ'daki yangına ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Uludağ Milli Parkı'nda bulunan konaklama tesisinde meydana gelen yangında personel olduğu değerlendirilen 1 vatandaşımızın olay yerinde, 1 vatandaşımızın ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ve 1 vatandaşımızın yaralandığı olayla ilgili olarak; Olay yerinde, 1 cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildiği, bilirkişi marifetiyle yangının çıkış sebebi ve sorumluların tespiti için incelemelerin devam ettiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Uludağ'da işletme belgesi olmadığı için kapatılan otelde çıkan yangın kontrol altına alındı. (AA)Uludağ'da işletme belgesi olmadığı için kapatılan otelde çıkan yangın kontrol altına alındı. (AA)

35 MADDELİK KUSUR RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Uludağ'da milli kayakçı ile kayak hocası babasına mezar olan oteldeki 35 maddelik kusur raporu ortaya çıktı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yapılan denetimlerde otelin mimari yangın tahliyesi açısından 17 ayrı madde kusuru ve eksiği olduğu, yangın tesisat, söndürme ve mekanik sistemleri bakımından 10 maddeden kusurlu ve eksiğinin olduğu, yangın algılama ve elektrik tesisatları açısından da 8 madde kusuru ve eksiğinin olduğu belirtildi.

Uludağ'da işletme belgesi olmadığı için kapatılan otelde çıkan yangın kontrol altına alındı. (AA)Uludağ'da işletme belgesi olmadığı için kapatılan otelde çıkan yangın kontrol altına alındı. (AA)

YANGIN ALARMLARI ÇALIŞMAMIŞ

Otel yönetimi eksiklerin 1 hafta içerisinde giderildiğini iddia etse de yangının ardından yapılan ilk incelemede otelin yangın alarmının çalışmadığı, yangın söndürme sprinter sistemin devreye girmediği ortaya çıktı.

Uludağda otel yangını! Milli kayakçı ve babası hayatını kaybetti! Mühür detayı dikkat çektiUludağda otel yangını! Milli kayakçı ve babası hayatını kaybetti! Mühür detayı dikkat çekti

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’lilerin ağlama seansları başladı! Türkiye’yi İngiliz ve ABD medyasına şikayet ettiler: Bizi yalnız bıraktınız terk edildik
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde iftar! Başkan Recep Tayyip Erdoğan dini azınlık temsilcileriyle buluştu
Casper
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında ses kaydı ortaya çıktı! Açık açık itiraf etti: Parayla iş bitiriyorlar
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun ofisinde Hamidiye su krizi! Bu pis suları neden bırakıyorsunuz diye tepki gösterdi yerine tanınmış marka kondu
Yasa tamam sıra farkta! Bayram ikramiyesinde ikinci ödeme geliyor: Kim, ne alacak?
Borsa İstanbul
İBB’ye yolsuzluk ve terör operasyonu! CHP ve muhalif kaynaklar yargıyı harekete geçirdi Ekrem İmamoğlu tutuklandı
Yusuf Tekin’den CHP’li Özel’e boykot tepkisi! D&R’ı ziyaret etti: Millet faşizan siyasetinize kendi emeğini yem etmeyecektir
İBB’ye yönelik ’Yolsuzluk’ soruşturması: Tutuklu 14 kişiye ait 12 şirkete el konuldu
Başkan Erdoğan kendisini görmek isteyen iki kız çocuğuna akülü tekerlekli sandalye hediye etti
Uludağ’da 2 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının başlangıç görüntüleri ortaya çıktı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP’ye zehirli dil uyarısı: Hiç kimse sabrımızı test etmesin | Özgür Özel siyasi vesayet altında
RTÜK’ten ayaklanma çağrısı yapan SZC TV’ye 10 gün yayın durdurma cezası
Özel sektörde çalışanların bayram mesaisi nasıl hesaplanır? Resmi tatil 9 güne çıkar mı?
Son dakika: CHP kurumsal olarak şaibeyi kabullendi! PM’den olağanüstü kurultaya onay... İmamoğlu kararı
Fenerbahçe’den Galatasaray’ı üzecek transfer!
Özgür Özel hem Ekrem İmamoğlu’nu hem Mansur Yavaş’ı çizdi: Resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar aday olur
Yeşilçam’ın paylaşılamayan güzeli bakın şimdi ne halde! Pembe Mutlu’yu gören tanıyamadı
Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in büyük aşkı Filenin Sultanları’ndan çıktı! Ezgi Mola’nın partneri bakın kiminle sevgili...